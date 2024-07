Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 15 luglio 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 15 luglio 2024: l’amara scoperta

Cruz non racconta la verità su Ramona

Manuel chiede a Cruz (Eva Martìn) spiegazioni sul perché il suo ventaglio fosse a casa di Ramona (Inma Pèrez): la donna, pur di non raccontare la verità, tergiversa dicendo di esserla andata a trovare durante una passeggiata, e di averlo lasciato lì.

Il finto aborto di Jimena

Le grida di aiuto di Teresa (Andrea Del Rio) richiamano il personale e Manuel in camera d Jimena (Paula Losada), ancora sotto shock. Il motivo è una grande macchia di sangue nel suo letto che preannuncia il peggio. Subito dopo il suo arrivo, Abel (Alejandro Vergara) caccia tutti dalla camera, per poter visitare meglio Jimena. Una volta soli, si accerta che Jimena abbia seguito le sue istruzioni alla lettera, e per completare l’inganno le suggerisce di simulare un raschiamento uterino.

Pia vuole affidare il bambino a Benigna

Pia (Maria Castro) confida a Romulo (Joaquín Climent) di voler affidare il bambino alle cure a Benigna, la moglie del mugnaio, temendo che Petra (Marga Martinez) possa di nuovo far del male al bambino. Dopodiché, Pia chiede a Romulo se sia il caso di proporre a Petra un accordo per appianare tutte le divergenze. Abel annuncia l’aborto di Jimena provocando grande sconforto in famiglia.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.