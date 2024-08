Anticipazioni La Promessa puntata del 14 agosto 2024: Jimena fa i conti con l’assenza di Manuel e attacca la Marchesa

Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento.

Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 14 agosto 2024, alle 15:10 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 14 agosto 2024: Martina ancora in crisi, Jana evita Abel e Jimena fa i conti con l’assenza di Manuel

Martina non vuole farsi aiutare per uscire dal dolore della perdita del padre

Curro (che, intanto, rifiuta la proposta di Lorenzo di andare a studiare in Inghilterra) affronta Martina ora che sa dove va quando la sera esce di nascosto dalla tenuta. Ma non è l’unico a saperlo: anche Feliciano ha scoperto il segreto della ragazza, che preferisce annegare il dolore della perdita del padre nell’alcol, piuttosto che farsi aiutare nell’affrontarlo dalle persone che le vogliono bene.

Jana evita Abel, Maria invece dà una mano a Valentin

Jana evita Abel dopo la sua proposta di matrimonio, mentre Maria si propone di aiutare Valentin, dopo che lui si è offerto come aiutante in cucina, vista la difficoltà delle cuoche in seguito all’assenza di Lope.

Jimena e l’assenza di Manuel

L’assenza di Manuel si ripercuote su Jimena. Prima dice a Martina che sta preparando un viaggio romantico in Italia e poi fa una sfuriata alla Marchesa, accusandola di essersi lavata le mani dei problemi del suo matrimonio con Manuel.

Domestiche e valletti si scontrano sulla divisione dei compiti e la responsabilità ricade su Mauro, che non sa come gestire la situazione.

Catalina vuole interrompere i rapporti con Pelayo?

Catalina dice a Pelayo di voler interrompere i loro rapporti, personali e commerciali, e che Margherita l’aveva messa in guardia sugli uomini, ma poi gli concede un’altra possibilità.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.