Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 13 settembre 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 13 settembre 2024: Maria è convinta che Vera la sostituirà

Vera ha il benestare di Donna Pia e Don Romulo

Donna Pia e don Romulo emettono il loro verdetto: Vera puo’ rimanere come cameriera a La Promessa a patto che né lei, né Lope dicano a nessuno come sia arrivata fin lì. Chi non prende bene la notizia è Maria, che si convince che stiano cercando di sostituirla.

Leonor non risolve con Martina

Leonor continua a essere in contrasto con la cugina Martina, nonostante i tentativi dei marchesi di risolvere la situazione.

Pelayo e Jeronimo passano al piano B

Margarita cerca di far capire a Cruz e ad Alonso che Leonor ormai è una donna e devono trattarla come tale, se vogliono che lei li ascolti. Pelayo e Jeronimo, dopo l’opposizione di Alonso, si trovano costretti a passare al piano B per consegnare le armi a Mister Cavendish.

Manuel e Jana sotto le manipolazioni di Abel

Teresa cerca di riavvicinarsi a Feliciano dopo aver capito di aver oltrepassato i limiti nel tentativo di farlo riconciliare con la madre. Manuel cerca di parlare con Jana in privato, ma ottiene solo un rifiuto dalla cameriera. Nessuno dei due si rende conto di essere vittima delle manipolazioni di Abel.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.