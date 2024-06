Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 1° luglio 2024, alle 15:20 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 1° luglio 2024: la morte di Fernardo

Tutti sconvolti per Fernando

La notizia della morte di Fernando (Javier Collado) sconvolge tutti gli abitanti de La Promessa. Abel (Alejandro Vergara) dice che Fernando è morto per un attacco di cuore. Jana da dei consigli a Curro (Xavi Lock) e gli dice di stare vicino a Martina (Amparo Piñero). Lope (Enrique Fortun) e Simona (Carmen Flores Sandoval,) preparano da mangiare per la veglia notturna di Fernando. Jana difende l’operato di Abel davanti a Maria (Sara Molina).

Feliciano rivuole la fiducia di Salvador

Nel frattempo, la servitù parla della recente operazione agli occhi di Salvador (Mario Garcìa). Feliciano (Marcos Orengo), dopo il rapimento di Diego, cerca di riconquistare l’amicizia di Salvador, provando a ritrovare un alleato alla tenuta.

Teresa è fredda con Mauro

Teresa (Andrea Del Rio) è turbata perché è stato Feliciano a rapire il figlio di Pia (Maria Castro). Mauro (Antonio Velázquez) cerca di consolarla ma lei è molto fredda nei suoi confronti. Pia e Teresa sospettano che Feliciano sia stato spinto da Petra (Marga Martinez).

Abel vede Jana e Manuel abbracciarsi

Abel apprende che Manuel è stato quasi costretto a sposarsi con Jimena (Paula Losada) dopo la morte di Tomas, avvenuta all’inizio della soap. Jana incontra Manuel nell’hangar e cerca di consolarlo. Manuel la abbraccia ma arriva Abel che li vede.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.