Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di sabato 29 giugno 2024, alle 15:20 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 29 giugno 2024: rischi e verità

Lo schiaffo di Jimena

Teresa (Andrea Del Rio) è scioccata per lo schiaffo datole da Jimena (Paula Losada), ma questa chiede a Teresa di non dire nulla, per paura di ripercussioni e rimprovera Mauro (Antonio Velázquez), perché proprio lui aveva parlato con Manuel.

Fernando e Margarita comprano La Promessa?

Cruz (Eva Martin) è isterica a causa della possibilità che Fernando e Margarita comprino la Promessa una volta che Martina (Amparo Piñero) avrà sposato Antonio, e fa capire ad Alonso (Manuel Regueiro) che il rischio è reale. Fernando suggerisce a Margarita di tornare entrambi a Madrid alla loro vita, rinunciando alla guerra contro Alonso e Cruz.

Pia vuole la verità da Feliciano

Feliciano (Marcos Orengo) cerca di appianare la situazione con Pia (Maria Castro), ma lei lo incalza con domande precise su come aveva avuto l’informazione del convento, là dove lui e Jana hanno ritrovato il figlio della donna, scomparso da giorni. Feliciano, poi, viene di nuovo rimproverato da Candela (Teresa Quintero) e gli altri, ma Romulo (Joaquín Climent) si dimostra imparziale e riprende Mauro, Lope (Enrique Fortun) e Candela per la loro rigidità nei suoi confronti.

Jana dà consigli a Manuel

Jana si accorge che Jimena soffre di sbalzi di umore molto forti e chiede ad Abel (Alejandro Vergara) di far capire a Manuel che è fondamentale che le stia più accanto. Abel, intanto, vede tra le carte di Manuel, un disegno che ritrae Jana.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.