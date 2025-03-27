Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 28 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 23 AL 30 MARZO 2025

La Promessa, anticipazioni puntata 28 marzo 2025: la vendetta di Santos

Santos trama qualcosa

Santos (Manu Imizcoz) assicura a Ricardo (Carlos de Austria) che gli inviti per la merenda di Margarita (Cristina Fernandez Pintado) sono stati spediti e che, anche se la sua storia con Vera (Angela Echaniz) è finita, le cose tra loro vanno bene, ma confessa a Petra (Marga Maertinez) che la sua vendetta è già in atto.

Padre Fermìn perdona Virtudes

Virtudes (Laura Lafuente) viene perdonata per il furto del calice da Padre Fermín, ma perde il lavoro come perpetua. Rómulo (Joaquín Climent) dice al marchese che la tomba di Pia (Maria Castro) è stata profanata. Intanto lei è ancora nascosta nella grotta, ma per fortuna ci sono Jana (Ana Garces) e Maria (Sara Molina) a tirarla su di morale.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.