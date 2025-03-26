Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 27 marzo 2025, alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

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La Promessa, anticipazioni puntata 27 marzo 2025: una festa di bentornato

Il fastidio che prova Maria Antonia

María Antonia (Elia Galera) nasconde il suo interesse per Alonso (Manuel Regueiro), con cui ha scambiato anche un bacio fugace qualche settimana prima, ma è evidente che il miglioramento della relazione tra Cruz (Eva Martin) e il marchese la infastidisca.

Catalina vuole Adriano alla festa per Manuel

Manuel (Arturo Sancho) invita Catalina (Carmen Asecas) alla cena di bentornato e lei accetta a una condizione: che partecipi anche Adriano (Ibrahim Al Shami), che intanto confessa i suoi forti sentimenti per la ragazza. Martina (Amparo Piñero) si sforza di andare d’accordo con Juana (Claudia Oslè) e di evitare che la aggredisca di nuovo, assecondando la sua follia.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.

La Promessa, la soap

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.