Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 27 giugno 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 24 AL 29 GIUGNO 2024

La Promessa, anticipazioni 27 giugno 2024:

Il suggerimento di Petra

Petra (Marga Martinez) suggerisce a Cruz (Eva Martin) di agire e fare qualcosa affinchè si eviti che Ramona possa spargere voci in paese sul segreto che la donna sta custodendo, ma Cruz decide di limitarsi a tenerla sotto controllo.

Petra minaccia Pia

Petra, poi, minaccia Pia (Maria Castro) di farle fare una brutta fine se continuerà a dire menzogne su di lei e su suo fratello. Feliciano (Marcos Orengo), dal canto suo, confida a Teresa (Andrea del Río) di essere stanco di essere il capro espiatorio della Promessa e si auspica che le cose cambino. Per lo stesso motivo, propone a Petra di dire la verità sul perché hanno rubato il bambino. Petra si adira con il fratello.

Candela evita Orengo

Orengo (Ramón Ibarra) sopraggiunge alla Promessa con un regalo per Candela (Teresa Quintero), ma lei continua ad evitarlo dopo che l’uomo si è dichiarato e le ha chiesto di sposarlo: la donna deve ancora prendere una decisione e comunicargliela.

Cruz contro i suoi cognati

Durante una chiacchierata con Cruz, Lorenzo (Guillermo Serrano) invita quest’ultima a non inimicarsi i suoi cognati in vista del futuro. Lei lo ignora e giura che farà il possibile per evitare che il fidanzamento avvenga alla Promessa. Cruz mette al corrente della sua decisione anche Margarita la quale si burla di lei. Fernando propone ad Alonso (Manuel Regueiro) di comprargli la Promessa, così che quest’ultimo possa sanare i suoi debiti.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.