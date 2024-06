Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 26 giugno 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 26 giugno 2024: tra annunci e rimproveri

La festa di Martina e Antonio alla Promessa

Fernando e Margarita annunciano che la festa di fidanzamento tra Martina (Amparo Piñero) e Antonio sarà alla Promessa. Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) si adirano per non essere stati consultati prima che la notizia fosse diffusa.

La proposta di Carlos a Candela

Orengo (Ramón Ibarra) chiede a Candela (Teresa Quintero) di sposarlo: lei, inizialmente felice, prende tempo. Poi chiede consiglio a Simona (Carmen Flores Sandoval) su cosa deve fare e, sopratutto, su cosa dovrebbe rispondere al pretendente.

Jana rimprovera Curro

Jana rimprovera Curro (Xavi Lock) per la sceneggiata violenta con Ramona, a cui aveva insistentemente chiesto di rivelargi la verità sul suo passato, e lo esorta, arrabbiata, ad andare dall’anziana a chiederle scusa per il suo comportamento.

Jimena tra i pettegolezzi

Jimena (Paula Losada) avvisa Manuel delle voci che girano su quanto accaduto a Cruz durante il garden party. Manuel si adira e dice di voler parlare a sua madre. A proposito di Jimena, Teresa (Andrea Del Rio) confida a Mauro (Antonio Velázquez) di aver trovato un pannolino della signora Jimena sporco di sangue ma gli fa promettere di non dire nulla in giro. Mauro, però, ne parla con Manuel, causandogli una forte preoccupazione.

Salvador parte, Pia accusa Feliciano

Maria (Sara Molina) e Salvador (Mario Garcìa) partono per raggiungere il medico che opererà l’occhio di Salvador, dopo che lui ha finalmente deciso di accettare l’aiuto che gli è stato offerto. Pia (Maria Castro) accusa Feliciano di essere il responsabile del sequestro di suo figlio.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull'app per smart tv, tablet o smartophone.