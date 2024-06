Anticipazioni della puntata de La Promessa di martedì 25 giugno 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 25 giugno 2024: il sogno non realizzabile di Jana

Manuel e Jana quasi scoperti da Jimena

Jimena (Paula Losada) per poco non scopre Manuel insieme a Jana mentre si baciano durante la serata a sorpresa che lui ha organizzato per lei. La situazione fa capire ancora una volta a Jana che tra lei e Manuel è una storia impossibile e bisogna finirla. Jimena, poi, riceve la visita di sua madre, preoccupata che la figlia non abbia seguito il suo consiglio di fingere un aborto.

Cruz delusa dalla festa reale

I signori fanno ritorno alla Promessa e Cruz (Eva Martin) non riesce a dimenticare l’ostracismo subito durante la festa reale, per il quale incolpa la cognata. Quest’ultima, in effetti, continua a umiliarla ad ogni occasione possibile.

Ultimi istanti felici per Martina e Curro

Intanto Martina (Amparo Piñero) e Curro (Xavi Lock) decidono di approfittare degli ultimi momenti che gli rimangono per stare insieme prima del matrimonio di lei. L’operazione di Salvador (Mario Garcìa) è imminente e Catalina (Carmen Asecas) fa da mediatrice affincheé Maria (Sara Molina) ottenga un permesso per poterlo accompagnare.

Pia non si fida di Feliciano (e forse fa bene)

Pia (Maria Castro) non nasconde la sua diffidenza nei confronti di Feliciano, al quale vieta esplicitamente di avvicinarsi a suo figlio, sebbene sia stato grazie a lui che è stato ritrovato. Petra (Marga Martinez) cerca di sostenere il fratello, ma lui le confessa qualcosa che non la fa stare per niente tranquilla.

