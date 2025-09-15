Anticipazioni La notte nel cuore: il colpo di scena tra Sumru e Samet

La notte nel cuore è tra le soap turche di maggiore successo in onda su Canale 5. Serie che ha conquistato il pubblico e che sin dal debutto ha ottenuto un riscontro positivo. Amori, passioni, intrighi e verità non rivelate sono gli ingredienti vincenti di questa dizi, che ha un cast d’eccezione. La storia dei due gemelli, Melek e Nuh, alla ricerca della verità sulle loro origini sta appassionando i telespettatori che sono curiosi di conoscere quale sarà il futuro dei due protagonisti.

Gli spoiler diffusi in rete rivelano che ci sarà un colpo di scena inatteso che coinvolgerà Sumru e Samet. I due ex coniugi sono prossimi a porre fine al matrimonio, ma succede qualcosa che potrebbe cambiare il loro destino. Intanto Hikmet trama alle spalle di Samet, è determinata ad allearsi con Tahsin e chiede a quest’ultimo d’incontrarlo. La donna comprende che Tahsin è un uomo attento e premuroso, realmente intenzionato a proteggere Sumru e i suoi figli e questo la colpisce molto.

Durante l’udienza di separazione di Samet e l’ex cognata rimane sorpresa dell’attenzioni che Tahsin dedica a Sumru, è con lei molto protettivo e questo la lascia senza parole. Chiede così a Tahsin di vederlo in privato, vuole parlargli e fargli una proposta inattesa. Intanto Samet ritira la richiesta di divorzio, vuole salvare il suo matrimonio ed è convinto per il bene dei figli e della sua famiglia che l’unica cosa giusta da fare è tornare insieme a Sumru.

Samet annulla la richiesta di separazione: la reazione di Sumru

Samet prova a parlare con Sumru e cerca di convincerla a tornare a casa. Nonostante tutto quello che è successo desidera rimanere insieme a lei e salvare il matrimonio. Peccato che la donna non sia della stessa opinione e si presente in tribunale accompagnata da Tashlin che interviene per proteggerla dall’insistenze del fratello.

Tahsin aggredisce Samet chiedendogli di lasciare stare Sumru che non vuole più sapere nulla di lui. Un atteggiamento che stupisce Hikmet che decide di proporre un’alleanza all’imprenditore. I due si incontrano in segreto per discutere su un loro possibile accordo: riusciranno a trovare il modo di agire insieme contro Samet?

Hikmet incontra Tashlin in segreto: cosa succede

Hikmet proverà a convincere Tahsin che insieme potranno sconfiggere Samet, la donna gli ricorda che quando sua madre fu maltrattata lei era solo una bambina e non c’entrava nulla: “So che hanno umiliato tua madre davanti a te, so che l’hanno calpestata. Anch’io l’ho fatto, ma ero solo una ragazzina, Tahsin. Ero una bambina. Io sono la figlia di Muzaffer Sansalan, un uomo che provava piacere nell’umiliare gli altri.”

La donna gli ha poi ricordato quanto il padre, pur avendole dato tutto materialmente, l’ha privata dell’amore e dopo che ha sposato Hasan l’ha umiliata. All’epoca Samet non si è schierato dalla sua parte, ma l’ha cacciata di casa prendendosi tutto. La storia di Hikemet dovrebbe commuovere Tahsin e convincerlo ad allearsi con lei contro Samet. Il facoltoso imprenditore accetterà la proposta?