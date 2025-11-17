Anticipazioni La Forza di una Donna: cosa succederà tra Piril e Doruk

La Forza di una Donna è tra le soap di maggiore successo trasmesse da Canale 5, serie di punta del Biscione che sin dal debutto ha fatto conquistare a Mediaset diversi punti di share. Amori, passioni, tradimenti, e colpi di scena sono gli ingredienti di questa dizi turca che pone al centro della narrazione una madre sola con l’unico scopo di proteggere i suoi figli. Purtroppo la vita la mette davanti a situazioni difficili, che lei riuscirà superare con costanza e determinazione, spinta soprattutto dall’amore che la lega ai due bambini.

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano diversi colpi di scena che cambieranno alcune dinamiche della narrazione. Tra Piril e Doruk succederà qualcosa che metterà in evidenza l’affetto che Piril prova per il bambino, farà un gesto che rivelerà tutto il suo sostegno ai ragazzi. Bahar e i bambini vorrebbero tornare a casa e gli mancano tutti i loro affetti, per questo vorrebbero chiamare Ceyda e Hatice, ma non sanno come fare. Poi Doruk scopre che Piril nella sua camera ha un cellulare e decide di rubarlo per chiamare. Lo porta a Bahar e immediatamente chiamano Ceyda che non risponde, poi fanno il numero di Hatice e riescono a parlarci fino a quando cade la linea perché il cellulare è scarico.

A questo punto Doruk decide di tornare di nascosto in camera di Piril per rubare il caricabatterie, solo che questa volta viene visto. La giovane è impegnata a pensare alla fine della relazione con Sarp viene avvertita dalla domestica che il bambino si è nascosto nella sua camera. Piril finge di non vederlo, e gli lasca prendere il suo caricabatteria, anzi glielo mette sul letto per facilitargli la ricerca. Doruk è convinto di averla fatta franca, ma non sa che Piril l’ha visto, anche se non ha detto nulla.

Bahar pone l’ascia di guerra: vuole che tutti vadano d’accordo

Nonostante le tensioni degli ultimi giorni Bahar decide di preparare la colazione per tutti e propone a Sarp di placare gli animi. La donna vuole vivere serena e ribadisce all’uomo che fra loro non ci potrà mai essere nulla. Intanto Hatice e Ceyda stanno lavorando nel locale di Emre che è molto contento del loro lavoro. Bahar scopre che Munir è l’artefice del rapimento dei due bambini e lo riferisce a Serp che se la prende con Piril.

Quest’ultima le confessa il perché ha fatto un’azione del genere e gli rivela che temeva di perderlo, voleva solo allontanare Bahar. L’uomo poi le confessa di non averla mai amata, di non ricordare neanche come hanno concepito i bambini. Parole dure che toccano il cuore della giovane donna che non può far altro che deporre le armi: “Non combatto più”.

Piril si arrende nonostante l’amore per Sarp

Piril decide così di non combattere più. Ama Sarp ma non vuole più elemosinare il suo amore e le sue attenzioni. Per questo ha deciso di fare un passo indietro e ha lasciato che Doruk trovasse il caricabatterie. Adesso sarà il destino a decidere cosa deve accadere, non aiuterà più Sarp e si farà da parte.

La forza di una donna va in onda tutti giorni su Canale 5 da lunedì a Venerdì dalle 16.00 e il sabato subito dopo pranzo. Tanti i telespettatori che non mancano all’appuntamento quotidiano e sono in attesa di conoscere il finale della soap turca.