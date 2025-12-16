Anticipazioni Io sono Farah: il nuovo attacco manda in tilt le nozze, tutti sconvolti

Puntate imperdibile sono in arrivo per il pubblico di Io sono Farah: come svelano le anticipazioni, un colpo di scena manderà in tilt il matrimonio più atteso.

Puntate imperdibili e ricche di colpi di scena quelle di Io sono Farah in onda fino al 15 dicembre 2025 con la protagonista chiamata a vivere uno dei momenti più difficili della sua vita. Pur di non tornare in Iran con il suo bambino e garantirgli una vita migliore grazie alle cure a cui potrebbe essere sottoposto restando a Istanbul, Farah ha deciso di accettare la proposta di Tahir che è pronto anche ad accettare Kerim come suo figlio: sposandolo otterrà la cittadinanza potendo così restare legalmente in Turchia.

Nelle prossime puntate, Farah sarà particolarmente nervosa all’idea di doversi sposare mentre Gonul, dopo aver scoperto la verità, resterà delusa dalla scelta di Farah di legarsi ad una famiglia di criminali. Quello che dovrebbe essere comunque un giorno felice si trasformerà in un momento drammatico a causa di Orhan che chiederà ai suoi uomini di attaccare la tenuta proprio durante il matrimonio di Tahir.

Anticipazioni Io sono Farah: dramma al matrimonio di Farah e Tahir

Le anticipazioni di Io sono Farah svelano che Farah sarà particolarmente nervosa per il matrimonio con Tahir che, per regalarle un giorno da sogno, la porterà in un negozio per farle scegliere l’abito nuziale dei suoi sogni. Vedendola in ansia, Tahir proverà a rassicurarla promettendole che le resterà sempre accanto e che non le farà mancare mai niente o che possa turbarla.

Gonul, invece, dopo aver scoperto l’indirizzo della cerimonia, deciderà di raggiungere Farah per farle una sorpresa e condividere con lei il giorno della sua gioia. Nel frattempo, la polizia sospenderà Mehmet dal suo incarico dopo l’episodio di violenza nei confronti di Kaan mentre Orhan lo avviserà di una possibile rappresaglia da parte di Ali Galip. Proprio Orhan ordinerà ai suoi uomini di sferrare un attacco alla tenuta di Tahir durante il giorno del matrimonio. Le sorprese, però, non finiscono qui.

Attraverso un flashback, infatti, si scoprirà che Mehmet è il figlio di Mustafa e Sevil, una coppia di amici di Orhan che, nel 1991, offrirono aiuto a lui e a Vera durante la loro fuga da Ali Galip. Per Farah, invece, i dolori non sono ancora finiti. Gonul, infatti, dopo aver scoperto che Tahir lavora per Ali Galip e che Farah sapeva tutto dell’omicidio di Alperen, deciderà di chiudere definitivamente con la sua migliore amica non volendo più sapere nulla di lei.

Gonul, profondamente delusa, accuserà così l’amica di essersi unita ad una famiglia di criminali. Farah, tuttavia, nonostante dubbi e incertezze, sarà prossima a diventare la moglie di Tahir ma il giorno del matrimonio, nel momento in cui saranno sul punto di firmare i documenti, gli uomini di Orhan faranno irruzione alla tenuta dando vita ad una sparatoria dalla quale tutti usciranno illesi.