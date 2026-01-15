Anticipazioni “Io sono Farah”: Mehmet si risveglia dal coma, ma accade l’impensabile

Io sono Farah ha letteralmente conquistato il pubblico di Canale 5, dopo una prima serie ricca di successi, è arrivata in Italia anche la seconda stagione, che promette di essere ricca di colpi di scena.

Dopo il grande finale della prima stagione, anche i nuovi episodi terranno il pubblico con il fiato sospeso. Il nuovo capitolo si è aperto con un salto temporale, è trascorso un anno dall’operazione di Ali Galip e Orhan e Farah e Tahir si troveranno in tribunale perché la donna ha chiesto il divorzio e lui non vuole accettare. Lui è ancora detenuto e la situazione, come è stato possibile notare, è precipitata.

Cosa accadrà nelle puntate di Io sono Farah dal 19 al 23 gennaio

Secondo le anticipazioni dell’amatissima dizi turca pare che Benham avrà la conferma che è lui il padre di Kerim, dopo aver effettuato il test di paternità, riceverà il responso. Intanto continuerà a controllare Farah, tenendola prigioniera. Sulle sue tracce, secondo quanto riportano le anticipazioni di Io sono Farah, ci sarà Tahir, che riesce a capire qual è il luogo dove la donna è prigioniera.

Intanto, però, sarà accusato del tentato omicidio di Mehmet, qualcuno l’ha incastrato, e andrà in carcere. Vedremo che Thair non accetterà di firmare la richiesta di divorzio di Farah, che intanto andrà a vivere con Benham, scontrandosi contro la sua famiglia. Quando Tahir riuscirà a raggiungerla e proverà a liberarla, la donna lo respingerà, spiegandogli che l’uomo è il vero padre di Kerim ed è grazie alla sua donazione di midollo, se il figlio è in vita.

Quando arriverà la polizia, che è stata chiamata proprio da Farah, Tahir capirà che tra lui e la donna che ama si è spezzato qualcosa. Secondo le anticipazioni di Io sono Farah, Mehmet alla fine si risveglierà dal coma e dirà che non è stato Thair il colpevole. L’uomo sarà subito liberato, ma anche se sa di essere innocente, sarà comunque molto turbato dalla vicenda, anche per Mehmet ha raccontato di non ricordare chi l’ha colpito.

La seconda stagione di Io sono Farah, stando alle anticipazioni delle prossime puntate, promette di essere davvero molto emozionante. Il cast si arricchirà di nuovi personaggi, come la cugina di Benham, Merjan, una donna che va contro l’impostazione rigida e tradizionale della sua famiglia. Poi ci sarà Rashan, la perfida madre di Benham, contro cui dovrà fare i conti Farah, poi Akbar, lo zio di Benham vedovo, che è sempre stato innamorato di sua madre. Poi conosceremo la madre di Farah Gulsima e Ylimaz, che sarà l’acerrimo nemico di Tahir. Una serie di ingressi che arricchiranno ulteriormente la trama della dizi turca, che già con la sua prima stagione aveva appassionato moltissimo il pubblico.