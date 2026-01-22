Anticipazioni “Il Paradiso delle Signore”: tragedia per Umberto nelle trame dal 26 al 30 gennaio

Situazione tesa e delicata per Umberto, per certi versi inedita, quella di ora. Il commendatore, messo a dura prova e ancora amareggiato per la deriva di Adelaide, è diventato di fatto il pilastro della famiglia. Ma sembra non essersi reso conto del pericolo mortale che cova all’interno della GMM con la cospirazione tramata dai fratelli Marchesi.

Ettore è addirittura riuscito a conquistare Odile e a chiederle la mano. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1 nella settimana dal 26 al 30 gennaio, Guarnieri dovrà stare molto attento perché con la contessa fuori gioco Greta e il fratello non smetteranno di tessere la loro tela.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: pericolo per Umberto

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026 rivelano che Umberto chiederà Odile di considerare attentamente la sua situazione sentimentale. Nel frattempo Greta e Ettore continueranno a portare avanti il loro diabolico piano di vendetta. Marcello intanto riceverà il caloroso bentornato da parte delle Veneri.

Enrico accetterà la proposta del rettore dell’Università rinunciando all’offerta di Moretti di diventare medico dell’ambulatorio. Grande successo per Mimmo al Gran Caffè Amato: le richieste della clientela aumenteranno a dismisura. Al ritorno da New York Rosa eviterà Marcello. Odile confesserà a Ettore di voler essere prudente evitando di rivelare a tutti di essersi fidanzata ufficialmente con lui.

Greta però, fiutando che qualcosa potrebbe andare storto, spronerà il fratello a sbrigarsi per non compromettere la riuscita del piano. Enrico scoprirà che Barbara si è iscritta a Medicina mentre Agata riceverà la convocazione dalla scuola di restauro per un colloquio. Profonda delusione per Marcello quando scoprirà del ritorno di Rosa da New York senza aver saputo nulla dalla fidanzata.

Mimmo e Ciro nel frattempo avranno grandi progetti per il rinnovo della caffetteria. Le discussioni sulla copertina del Paradiso Donna porteranno altre tensioni tra Rosa e Marcello. Fulvio aiuterà Johnny a rimettere in sesto il furgone. Greta continuerà a manipolare Umberto per spingerlo a rivelare nuovi dettagli sul suo passato.

Osservando il legame tra Greta e Ettore Guarnieri ripenserà a lontani ricordi di famiglia. Alla fine il commendatore rivelerà alla stilista della GMM un segreto importante relativo a suo fratello. Odile invece ufficializzerà il fidanzamento con Ettore durante la conferenza stampa al Circolo per la promozione del film.

Agata chiederà a mamma Concetta di non dire a nessuno del suo colloquio. Per la fidanzata di Mimmo arriverà un’interessante proposta lavorativa che però la costringerebbe a lasciare Milano. Le Veneri proveranno a riportare il sereno tra Rosa e Marcello. Irene si rivolgerà a don Saverio per riportare la pace tra i due fidanzati.

Barbara chiederà aiuto a Enrico per una sua amica incinta. Il dottor Proietti sarà pronto ad assisterla durante il parto. Successivamente il medico ripenserà alla possibilità di lavorare con Moretti nell’ambulatorio. In maniera del tutto involontaria Tancredi farà nuovamente discutere Marcello e Rosa.