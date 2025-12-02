Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: la richiesta di Adelaide manda tutti nel caos

Il pubblico del Paradiso delle Signore lo ha capito da tempo: quando Adelaide decide di tornare sulla scena non la fa certo per recitare in parti da comprimaria. Nel bene e nel male la contessa di Sant’Erasmo è sempre protagonista assoluta. Una regola ferrea che troverà puntuale conferma anche nelle prossime puntate.

Le anticipazioni degli episodi fino a venerdì 5 dicembre della soap in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1 annunciano il prossimo ritorno a Milano di Adelaide. reduce da una pausa ristoratrice a Saint Moritz su consiglio di Umberto, ben consapevole dalla piega autodistruttiva presa dalla brama di vendetta della sua ex nei confronti di Marcello.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: Adelaide torna con una richiesta ben precisa

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino a venerdì 5 dicembre rivelano che Adelaide sarà pronta a estromettere Marcello dal Circolo. E non appena verrà a sapere che sta per convolare a nozze con Rosa correrà a fargli una richiesta. Eppure al ritorno dalla celebre località svizzera la contessa parrà decisamente più serena di quando era partita.

Una serenità relativa, visto che durante un evento letterario organizzato al Circolo Adelaide consegnerà a Rosa una busta per Marcello. La nuova coppia sarà in fermento per l’organizzazione delle nozze. Marta ed Odile scopriranno che Adelaide ha fatto escludere Marcello dal Circolo. Un fatto che metterà in agitazione le due giovani donne.

Il rinnovato accanimento nei confronti del suo ex sarà un segnale chiaro ai loro occhi: la contessa non ha certo seppellito l’ascia di guerra. Tanto più che Marta verrà a sapere dell’intenzione di Marcello e Rosa di diventare a breve marito e moglie. La giovane Guarnieri deciderà così di parlarne con suo padre e Odile. Umberto e Marta concorderanno sulla necessità di non rivelare la cosa ad Adelaide.

Odile però sarà di tutt’altro avviso. Non condividendo la consegna del silenzio, la contessina non vorrà nascondere nulla a sua madre e deciderà di confessarle tutta la verità prima che la notizia divenga di pubblico dominio. Dopo aver appreso delle prossime nozze del suo ex, Adelaide si precipiterà a casa di Marcello con una richiesta più simile a un ordine.

Barbieri si rifiuterà di assecondare la richiesta della sua ex. Rosa invece di rivelerà più possibilista e disposta a valutare la cosa, vale a dire rinunciare – o almeno rimandare – le nozze con Marcello per non indispettire ulteriormente Adelaide. Infine la contessa si renderà protagonista di un gesto eclatante che lascerà tutti a bocca aperta.

Insomma, è un’Adelaide pronta a un ritorno in grande stile quella che sta per irrompere nelle trame della soap, più determinata che mai a far tremare i progetti di nozze della nuova coppia formata da Rosa e Marcello. Ci riuscirà o dovrà arrendersi davanti all’evidenza dei fatti?