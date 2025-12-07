Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la Contessa mentirà a tutti: la decisione su Marcello spaventa

Adelaide sembrerà spiazzare tutti in un primo momento con un passo indietro, ma in realtà ha preso una decisione ed è terribile

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore promettono numerosi colpi di scena, negli appuntamenti della serie di Rai1 che andranno in onda dal 15 al 19 dicembre vedremo la contessa Adelaide al centro della trama. Inizialmente sembra che voglia fare un passo indietro nella sua “battaglia” contro Marcello Barbieri e Rosa Camilli, “colpevoli” di averla umiliata. Poi, però, si scoprirà che trama davvero qualcosa di tremendo.

Non sarà solo lei la protagonista delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, intanto la Rai ha confermato il cambio di programmazione della serie di Rai1, che per il mese di dicembre inizierà alle 16.15 invece delle 16, evitando così lo scontro diretto con La Forza di una Donna, la soap opera turca in onda su Canale 5.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà nelle prossime puntate

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 15 al 19 dicembre vedremo Adelaide che in un primo momento farà credere di essere cambiata e di non voler più vendicarsi di Marcello Barbieri. Infatti eliminerà il veto su Marcello per il Circolo, tutti crederanno che finalmente voglia voltare pagina, ma non sarà così.

In realtà questo comportamento della contessa celerà ben altri piani, che pare saranno davvero spietati. La sofferenza per la storia d’amore finita in quel modo l’ha resa diabolica e non rinuncerà a tramare una vendetta spietata nei confronti del suo ex e dell’attuale compagna. Annuncerà di partire lasciando Milano per il periodo di Natale e contestualmente invierà un messaggio molto criptico a Marcello, bisognerà capire cosa c’è scritto e dunque cosa accadrà.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo anche Gianlorenzo Botteri incontrare di nuovo il figlio Teo, ma impegnato con le sfilate non avrà molto tempo da dedicargli, ad aiutarlo, però, ci saranno Delia e Concetta che si prenderanno cura del piccolo. Roberto Landi, invece, visto che Mario è prossimo alle nozze con Caterina, deciderà di dimenticare la storia con lui, provando a cancellare tutto quello che di bello c’è stato tra di loro.

I prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore vedranno l’evoluzione di diverse trame, prima tra tutte quella che riguarda Adelaide e il suo grande desiderio di vendetta. Marcello e Rosa sono sempre più innamorati e dopo la convivenza, hanno deciso di sposarsi e la cosa chiaramente farà soffrire ancora di più la contessa che, invece, da Barbieri è stata abbandonata praticamente all’altare. Un’umiliazione che a quanto pare fingerà di aver superato, nascondendo i suoi desideri di vendetta che potrebbero essere davvero molto spietati. Bisognerà capire cosa deciderà di fare e come la farà pagare al suo ex e all’attuale giovane compagna e, conoscendo Adelaide, è prevedibile che i suoi piani siano davvero perfidi.