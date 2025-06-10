Anticipazioni Fagnani, in onda stasera. Bossetti, Mikula, Maccione e Ianni: le storie oscure dietro i volti di Belve Crime

Francesca Fagnani torna in tv ma stavolta con una versione “dark” di Belve, in onda stasera 10 giugno su Rai 2. Si chiama Belve Crime, è lo spin-off del programma cult ed è stavolta dedicato ai protagonisti dei casi giudiziari più di impatto mediatico in Italia. A rivelare i primi nomi è stata proprio la stessa conduttrice che, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha svelato la lista degli ospiti della prima puntata: Massimo Bossetti, Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione. Quattro persone legate a storie di cronaca nera che ancora oggi scuotono l’opinione pubblica. Prodotto da Fremantle, il format vede anche la partecipazione di Stefano Nazzi che introduce le storie.

Quel che si sa sullo spin off di Belve

Nel corso delle puntate di Belve Crime, Francesca Fagnani ascolta colpevoli e testimoni del delitto in oggetto. L’obiettivo? Indagare nella psicologia di chi ha commesso un reato e di chi ha fatto del male a qualcuno, provando così a far emergere dei dettagli giudiziari ma soprattutto intimi. Vengono quindi affrontati i casi che hanno affrontato in modo decisivo l’opinione pubblica, così da entrare sempre più a fondo nelle dinamiche di chi ha toccato con mano quel delitto.

Prima di ogni intervista, la storia di ciascun ospite viene introdotta da Stefano Nazzi, giornalista di cronaca nera, autori di libri e del podcast Indagini, che è tra i più ascoltati in Italia.

Le anticipazioni di stasera 10 giugno

Il primo ospite è Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della giovanissima Yara Gambirasio. Lui si è sempre dichiarato innocente ma, sia in appello che in Cassazione, è stata confermata la sentenza della Corte d’Assise di Bergamo. L’ex operaio si racconta a Francesca Fagnani in una lunga intervista, raccontando in prima persona quello che è successo. La giornalista lo ha incontrato nel carcere di Bollate, a Milano. Dopo di lui c’è spazio per Tamara Ianni, ex affiliata e collaboratrice di giustizia che ha permesso l’arresto di decine di membri del Clan Spada. Torna inoltre a parlare Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi, uno dei capi della Banda della Uno Bianca. Lei ha infatti avuto un ruolo importante nelle indagini e nel processo che ha portato alla condanna dei responsabili di una delle pagine più buie della cronaca italiana. Tra gli ospiti c’è anche Mario Maccione, legato alle Bestie di Satana, il gruppo che ha sconvolto la provincia di Varese con riti satanici, omicidi e suicidi.