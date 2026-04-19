Rai 1, domenica 19 aprile: Mara Venier riapre il caso Bongiorni e ospita Marco Masini in una versione inedita. Da Francesca Fialdini, riflettori puntati sulla nuova vita di Bianca Guaccero e le confessioni di Fabrizio Moro.

Anticipazioni Domenica In e Da noi…A ruota Libera: tutti gli ospiti di Mara Venier e Francesca Fialdini

Non è la solita domenica di intrattenimento quella che si profila oggi, 19 aprile, sugli schermi della rete ammiraglia.

Sebbene la formula della staffetta tra Mara Venier e Francesca Fialdini resti il pilastro del palinsesto, i contenuti scelti per questa puntata di metà primavera segnano una netta sterzata verso la narrazione d’autore e l’approfondimento sociale, lasciando che sia la realtà, spesso cruda, a dettare l’agenda del pomeriggio.

Domenica In, gli ospiti del salotto Tv di Mara Venier

Mentre gli Studi Fabrizio Frizzi si preparano ad accogliere il ritorno “essenziale” di Marco Masini, atteso per una performance piano e voce che promette di spogliare i suoi successi sanremesi da ogni sovrastruttura, è il segmento dedicato all’attualità a rappresentare il vero cuore pulsante del programma.

La Venier, affiancata da firme del giornalismo come Salvo Sottile e Tommaso Cerno, riapre il fascicolo sulla tragica scomparsa di Giacomo Bongiorni.

Un passaggio necessario che trasforma lo studio di Domenica In in un presidio di riflessione sulla violenza giovanile, bilanciando la leggerezza del varietà con il dovere dell’informazione.

Il resto della narrazione si snoda tra la nostalgia e il futuro: dal ricordo commosso di Sandro Giacobbe attraverso le parole della moglie Marina Peroni, fino al racconto identitario di Elisa Isoardi, che torna idealmente tra le sue montagne piemontesi per riscoprire il valore delle radici familiari.

A completare il quadro, le incursioni pop di Dolcenera e Michele Bravi, e la consueta lente d’ingrandimento di Enzo Miccio sui miti dell’eleganza italiana.

L’amore dopo il talent e le nuove scommesse della fiction con Francesca Fialdini

Dalle 17:20, il tono cambia con Francesca Fialdini. Se la musica resta un filo conduttore grazie alla presenza di un Fabrizio Moro sempre più proiettato verso la dimensione del racconto autobiografico, l’attenzione mediatica è tutta per Bianca Guaccero.

L’attrice pugliese approda a Da noi… a ruota libera non solo come volto di punta del sabato sera, ma come protagonista di una “rinascita” personale e sentimentale, nata sotto i riflettori di Ballando con le stelle accanto a Giovanni Pernice.

L’ultimo atto della domenica Rai guarda invece direttamente al mercato della fiction e del cinema.

Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua portano la loro ironia per presentare Benvenuti in campagna, una pellicola che indaga i paradossi del ritorno alla terra, mentre Maria Vera Ratti e Alessio Lapice offrono le prime suggestioni su Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la serie che punta a mescolare il rigore della professione notarile con le atmosfere calde e complesse della Costiera.