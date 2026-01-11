Domenica In e Da noi a Ruota Libera: tutti gli ospiti di Mara Venier e Francesca Fialdini

Domenica In torna al centro dell’attenzione con alcuni momenti di grande interesse, ospiti di rilievo e un momento particolarmente atteso che non mancherà di suscitare interesse e che avrà per protagonista Valeria Marini.

Domenica In: chi c’è nel salotto di Mara Venier

Protagonista della puntata è Luisa Ranieri, che presenta “La Preside”, nuova fiction in arrivo su Rai 1 domani sera, 12 gennaio, diretta da Luca Miniero. La serie prende spunto dalla figura reale di Eugenia Carfora e racconta una storia di resistenza quotidiana e riscatto sociale ambientata in un contesto scolastico complesso della periferia napoletana.

Dal cinema arriva Marco Giallini per presentare “Prendiamoci una pausa”, film corale – molto atteso – diretto da Christian Marazziti e con Claudia Gerini, Ilenia Pastorelli, Lucia Ocone, Alessandro Haber, Ricky Memphis e Fabio Volo, in uscita il 15 gennaio, che affronta con ironia il tema della “pausa di riflessione” nelle relazioni sentimentali.

Valeria Marini fa pace con mamma

Momento particolarmente intenso con Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù, che ripercorrono il difficile periodo del loro rapporto segnato dalla truffa finanziaria subita dalla Orrù nel 2018, culminato nel recente riavvicinamento durante le festività natalizie.

Spazio poi alla musica con Drupi, che si esibisce con alcuni dei suoi brani più celebri come “Sereno è” e “Piccola e fragile”, omaggio a una carriera lunga oltre cinquant’anni.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commentano la tragedia di Crans-Montana insieme a Salvo Sottile, Giovanni Terzi, Roy De Vita e, in collegamento, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Non mancherà il gioco de “La cassaforte di Domenica In” con Teo Mammucari, mentre Enzo Miccio racconta la storia d’amore tra Adriano Celentano e Claudia Mori.

Da Noi a Ruota Libera con Nek ed Elenoire Casalegno

A seguire, dalle 17.20 Francesca Fialdini prosegue il pomeriggio con Da Noi a Ruota Libera. Ospite principale è Nek, che ripercorre la sua carriera tra l’impegno come coach di The Voice Kids e il suo prossimo tour.

In studio anche Elenoire Casalegno, che racconta il suo percorso professionale e l’impegno in iniziative solidali come Telethon, e Linda Caridi e Romana Maggiora Vergano, protagoniste della fiction “Prima di noi” diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella.

Tornerà la testimonianza di Daniele Scardini, il bambino vittima di bullismo, mentre chiuderà la puntata il giovane artista Leonardo De Andreis con il suo brano virale “Soltero”.

Dove vedere i programmi

Domenica In è in onda oggi alle 14 su Rai 1, seguita alle 17.20 da Da Noi a Ruota Libera. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile rivederli on demand.