Anticipazioni Che Tempo che fa, Domenica In e Verissimo: tutti gli ospiti

Gli ospiti del salotti di Verissimo, Domenica In e di Che Tempo Che Fa del week end. Le anticipazioni e i nomi degli ospiti.

Weekend particolarmente intenso per Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Per la conduttrice veneziana e il giornalista ligure si parla di finale di stagione prima della canonica lunga pausa estiva.

Silvia Toffanin è pronta a ospitare in studio nel pomeriggio di oggi, sabato 17 maggio 2025, a partire dalle 16 e30 su Canale 5, Alex Britti, Melissa Satta, Samanta Togni e Nicolò, l’ultimo concorrente di Amici eliminato dal serale. Non mancherà una sua esibizione live.

La conduttrice veneta avrà anche modo di dialogare con Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo. Il giovane è morto il 12 ottobre 2006 a Monza a causa di una leucemia fulminante ed è stato venerato come santo dalla Chiesa Cattolica.

Infine, la coppia di ballerini professionisti del Teatro La Scala composta da Virna Toppi e Nicola Del Freo presenterà al grande pubblico la piccola Asia, venuta al mondo il 24 Agosto 2023.

Domenica 18 maggio 2025 sarà la volta, a partire dalle ore 16.00, di Alessandra Amoroso, in attesa del suo primo figlio, Anna Tatangelo, divisa tra amori e carriera, Giovanni Allevi con la sua intensa testimonianza di vita e il racconto di grande artista, e dei finalisti di Amici Antonia, TriGNo, Francesca, Alessio e Daniele. Sulla stessa Rete, dalle ore 21 e 30, andrà in onda in diretta la finalissima.

Debutto assoluto nel talk di Canale 5, sempre nel pomeriggio domenicale, per Alessandra Mastronardi. L’attrice romana ripercorrerà la sua lunga carriera di fama internazionale, a partire dai Cesaroni, nonché la sua storia personale con aneddoti legati al suo matrimonio e ai suoi passati amori. Focus dell’intervista il suo ruolo da protagonista nella nuova fiction di Canale 5 Doppio Gioco, accanto al collega Max Tortora. La serie sarà presto disponibile su Mediaset Infinity.

Finale di stagione per Venier e Fazio, i nomi degli ospiti

Per l’ultima puntata di stagione, slittata di una settimana, di Domenica In Mara Venier dialogherà con Antonello Venditti, come già annunciato dalla stessa nel corso della penultima puntata del suo contenitore domenicale. L’artista romano si esibirà in studio, riproponendo alcuni dei suoi brani più iconici. La lista degli altri ospiti è attualmente in fase di aggiornamento. E ancora: Jerry Calà, Teo Teocoli e Massimo Boldi, torna per la musica, l’ex leader dei The Rokes, Shel Shapiro.

Ultima puntata per quest’anno, prima della canonica lunga pausa estiva, anche per Fabio Fazio e le colleghe Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Dalle ore 19.30 sul Nove Che Tempo che fa ospiterà Noemi, Alessandro Gassaman e Renzo Arbore che festeggerà i 40 anni da Quelli della Notte con tante sorprese, e la segretaria del Partito Democratico Elly Schelein, come annunciato dalle pagine Social Ufficiali del programma. Anche in questo caso la lista di altri ospiti sarà aggiornata nelle prossime ore sul Profilo Ufficiale Instagram della trasmissione.