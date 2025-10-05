Anticipazioni Che Tempo che Fa, domenica 5 ottobre 2025: tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Torna in prima serata su Nove la nuova edizione di “Che tempo che fa”, il talk show storico della televisione italiana, guidato ancora una volta da Fabio Fazio. L’appuntamento è per domenica 5 ottobre alle 19.30, con un cast consolidato che vede accanto a Fazio la brillante Luciana Littizzetto, celebre per la sua ironia tagliente, e Filippa Lagerbäck, che accompagna il pubblico negli approfondimenti con ospiti di rilievo provenienti dal mondo della cultura, della politica, della scienza e dello spettacolo.

Ospiti di rilievo internazionale e nuove storie da raccontare

Ad aprire la stagione 2025 di “Che tempo che fa” saranno due grandi nomi di caratura internazionale. In studio arriverà Richard Gere, icona di Hollywood e attivista per i diritti umani, reduce dalla produzione del documentario “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, che sarà distribuito nelle sale italiane dal 13 al 15 ottobre. L’attore, celebre per ruoli in cult come American Gigolo e Pretty Woman, affronterà inevitabilmente anche i temi legati all’attualità, in un periodo storico segnato da sfide globali complesse.

Altro protagonista della serata sarà l’autore bestseller Dan Brown, noto in tutto il mondo per il successo de “Il Codice da Vinci”. Brown presenterà il suo ultimo romanzo, “L’ultimo segreto”, sesto episodio della saga che vede come protagonista Robert Langdon, confermando il suo ruolo di autore di punta nel panorama letterario internazionale.

Non mancheranno poi volti amatissimi dal pubblico italiano come Mara Venier, al via con la sua diciassettesima stagione a “Domenica In”, e Ornella Vanoni, la cui voce inconfondibile e ironia graffiante arricchiranno la serata con aneddoti e battute sempre apprezzate. Ritorna anche Enzo Iacchetti, che presenterà la sua autobiografia “25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia”, con la curiosità di sentire un suo possibile commento sul recente confronto verbale avuto con Eyal Mizrahi.

Approfondimenti e riflessioni su temi di attualità

La puntata offrirà anche uno spazio di approfondimento di grande rilievo con la testimonianza di Armanda Colusso, madre del cooperante Alberto Trentini, arrestato in Venezuela in circostanze drammatiche. Sarà un momento dedicato a riflettere sulle difficoltà e pericoli che affrontano i cooperanti impegnati in contesti instabili.

Sul fronte delle novità editoriali, Giovanni Floris presenterà il suo nuovo saggio “Asini che volano”, mentre la giornalista Cecilia Sala discuterà del suo recente libro “I figli dell’odio – La radicalizzazione di Israele. La distruzione della Palestina. L’umiliazione dell’Iran”, un’opera che affronta con rigore e profondità le tensioni geopolitiche mediorientali.

In studio saranno presenti anche il noto inviato di Avvenire Nello Scavo, l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini, prossimo volto del nuovo programma “Circo Massimo” su Nove, il virologo Roberto Burioni e lo scrittore Michele Serra, per offrire un dibattito ricco e variegato.

Il ritorno de “Il Tavolo”: una formula collaudata tra risate e musica

Con il ritorno di Fabio Fazio, torna anche “Che tempo che fa – Il Tavolo”, la parte più leggera e spensierata del programma. Attesi i consueti protagonisti Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Giucas Casella e Diego Abatantuono. Al tavolo si uniranno nuovamente Mara Venier ed Enzo Iacchetti, insieme a Giovanni Esposito e alla cantante Serena Brancale, che si esibirà dal vivo con il suo brano “Serenata”, disco d’oro nella versione con Alessandra Amoroso.

L’atmosfera de “Il Tavolo” promette momenti di leggerezza e divertimento, bilanciando così l’approfondimento serio della prima parte del programma.

La prima puntata della nuova stagione di “Che tempo che fa” sarà trasmessa domenica 5 ottobre 2025 alle ore 19.30 su Nove e sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale della rete, oltre che su Discovery+ per gli abbonati al servizio. Un appuntamento imperdibile per chi desidera unire informazione, cultura e intrattenimento di qualità.