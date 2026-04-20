Anticipazioni Beautiful, chi ha ucciso Hollis? Le cause del decesso e la verità che sconvolge tutti

Il clima a Los Angeles si fa irrespirabile e, nelle puntate in onda su Canale 5 dal 19 al 25 aprile 2026, il mistero si tingerà di tinte noir.

Non c’è pace per il Giardino: dopo il tragico addio a Tom Starr, un altro lutto improvviso colpisce al cuore la comunità.

La morte di Hollis non è solo una perdita dolorosa per Deacon, ma il segnale che un predatore (o una predatrice) si muove nell’ombra. Ma chi ha davvero le mani sporche di sangue?

Mentre Finn si ritrova travolto da una discussione familiare dai toni violenti con Li e Jack, durante la quale emerge il dettaglio shock della loro presenza sulla scena del crimine la notte della morte di Tom, la città deve fare i conti con un nuovo cadavere.

La notizia del decesso di Hollis rimbalza tra le mura della Forrester Creations e l’ospedale, lasciando Steffy, Deacon e Hope in uno stato di shock totale.

Ombre su Sheila Carter: l’ipotesi dell’overdose e il sospetto di Li

La svolta nelle indagini arriva con i risultati tossicologici, e la verità è letteralmente agghiacciante: Hollis è morto per overdose, esattamente come Tom.

Due decessi identici in pochissimo tempo non possono essere una coincidenza, e Li, con il suo proverbiale sangue freddo, non esita a puntare il dito contro il sospettato numero uno: Sheila Carter.

Secondo la dottoressa, le competenze mediche della rossa e il suo passato sanguinario la rendono l’unica capace di orchestrare un piano così diabolico.

Mentre l’ispettore Baker inizia a stringere il cerchio intorno al ristorante di Deacon, ormai assediato dai media, si riapre la frattura tra i Forrester e le Logan.

Se Ridge e Steffy sono già pronti a emettere la sentenza di condanna per Sheila, Hope resta l’ultima voce fuori dal coro, disperatamente aggrappata all’idea che la donna sia cambiata.

Ma con Steffy decisa a tutto pur di fermare la sua nemica storica, la domanda resta una sola: Sheila è davvero tornata a colpire o qualcuno sta usando il suo “metodo” per incastrarla?