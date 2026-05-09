Anticipazioni Amici stasera 9 maggio 2026: ospiti, eliminazioni e colpi di scena. Chi va in finale

Maria De Filippi conduce la semifinale di Amici 25: chi sono i ballerini in finale e chi rischia l’eliminazione tra i cantanti.

Si accendono i riflettori sull’atto finale di Amici 25. La registrazione della semifinale, che il pubblico vedrà su Canale 5 sabato 9 maggio, ha delineato i contorni di una finale che si preannuncia ad altissima tensione, segnando un netto spartiacque tra il destino dei ballerini e quello dei cantanti.

Con la conduzione di Maria De Filippi e una giuria che vede seduti in prima linea Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus, insieme all’imprevedibile Cristiano Malgioglio, la serata ha regalato colpi di scena e scontri verbali ormai diventati il marchio di fabbrica del talent.

La danza domina il palco: i nomi dei primi finalisti e l’incognita del ballottaggio

Il primo verdetto della serata è arrivato al termine di un confronto serrato tra il team guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quello di Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Il palco è stato teatro di uno scontro tecnico nel flamenco tra Nicola e Alessio; la superiorità mostrata da Nicola non ha solo portato il punto alla sua squadra, ma ha innescato l’ennesimo acceso diverbio tra i docenti di danza Celentano e Lo. Nonostante la successiva vittoria di Elena contro Alessio, è stato Nicola a strappare il primo pass ufficiale per la finale.

La competizione è proseguita con la sfida tra gli “Zerbi-Cele” e il duo Cuccarini-Peparini. In questa fase è emerso il talento di Emiliano, capace di dominare la scena interpretando “Believe” contro Angie e superando nel round decisivo Lorenzo. Grazie a questa serie di successi, Emiliano si è unito al compagno di squadra Nicola, consolidando il primato dei ballerini della Celentano.

L’ultimo scontro diretto ha visto protagonisti i Petti-Lo e le Cucca-Pepa per decretare il terzo finalista certo. Alessio, dopo un percorso altalenante tra vittorie su Lorenzo e una battuta d’arresto contro Angie, è riuscito a spuntarla nel confronto finale, diventando così il terzo allievo a garantirsi un posto per l’ultima puntata.

Il dato sorprendente di questa semifinale risiede nell’en plein della categoria danza: tutti i ballerini rimasti in gara hanno infatti ottenuto l’accesso diretto alla Finale. Al contrario, il destino dei cantanti resta appeso a un filo; Angie, Lorenzo ed Elena sono finiti al ballottaggio, lasciando il pubblico col fiato sospeso su chi di loro dovrà abbandonare il sogno della vittoria a un passo dal traguardo. La serata è stata impreziosita dalle incursioni di Belen Rodriguez e Giulia Michelini, oltre che dai ritorni musicali di Irama e Giordana Angi.