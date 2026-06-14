Ansia ad Affari Tuoi, il commovente addio di Thanat fa tremare i fan: “Lascio questo teatro per sempre”

Nel caleidoscopico mondo del preserale di Rai 1, ci sono volti che riescono a entrare nel cuore dei telespettatori pur senza essere i conduttori principali. Personaggi che, serata dopo serata, diventano presenze di famiglia per milioni di italiani. Tra questi c’è senza dubbio Thanat Pagliani, uno dei protagonisti più seguiti e apprezzati dal pubblico di Affari Tuoi. Nelle ultime ore, però, una sua storia social ha scatenato il panico tra la vastissima community di sostenitori della trasmissione, facendo scattare un vero e proprio allarme rosso sul suo futuro nel quiz show.

Thanat ha condiviso uno scatto che immortala lo storico studio del programma visto direttamente dalle poltrone del pubblico. A corredo della foto, un lunghissimo e toccante messaggio che ha immediatamente raggelato i fan, aprendo la strada a una serie di preoccupanti ipotesi sul suo destino televisivo.

“Si chiudono per sempre le porte”: le parole che aprono il giallo

Il messaggio affidato ai social da Thanat tocca corde profondamente emotive, tracciando il bilancio di un’esperienza che lo ha cambiato nel profondo, ma è l’incipit ad aver fatto sobbalzare i follower: «Si chiudono per sempre le porte del Teatro delle Vittorie. Questo teatro è stata una seconda casa per me. È un’esperienza che mi ha cambiato».

Parole forti che hanno immediatamente innescato il tam-tam sul web. Thanat prosegue spiegando come il percorso all’interno del programma lo abbia aiutato a sconfiggere la timidezza di un tempo – quando, come gli ricordava il collega Gianfranco, non parlava quasi con nessuno – trasformandolo in una persona nuova e matura. Un bellissimo “arco di trasformazione” personale che si conclude però con una frase che lascia col fiato sospeso: «Esco da questo teatro per l’ultima volta che sono un’altra persona. Ciao teatro!».

Il panico dei sostenitori: addio definitivo o semplice fine delle registrazioni?

Davanti a una dichiarazione simile, la reazione dei tantissimi sostenitori non si è fatta attendere. Sui social e nei gruppi dedicati ad Affari Tuoi è scoppiata la preoccupazione generale: il timore diffuso e quasi unanime è che Thanat possa aver deciso di abbandonare per sempre il programma, chiudendo una volta per tutte la sua avventura nello show di Rai 1.

Tuttavia, da giornalisti esperti, è d’obbligo muoversi nel campo delle ipotesi. Se da un lato il tono del post fa pensare a un addio definitivo, dall’altro potrebbe trattarsi semplicemente di un caloroso e nostalgico saluto legato alla fine delle registrazioni della stagione tv, in vista della consueta pausa estiva. Un’altra ipotesi potrebbe riguardare un eventuale trasferimento del programma in un altro studio televisivo per la prossima edizione, il che giustificherebbe il saluto “per sempre” al Teatro delle Vittorie ma non alla trasmissione.

Al momento non sono arrivate conferme o smentite ufficiali. I fan rimangono con il fiato sospeso, sperando che quel “ciao teatro” non significhi la parola fine sulla sua presenza ad Affari Tuoi.