Arena ’60 ’70 ’80: su Rai 1 Amadeus celebra la musica con due serate amarcord

Due serate dall’Arena di Verona, due appuntamenti pieni di vita, musica e racconti sulla discografia degli anni ‘60/70/80. Amadeus sarà il protagonista, sabato 2 e 9 ottobre 2021, in prima serata, su Rai 1, di due show dedicati alla grande musica di quegli anni, un’occasione per celebrare tre dei decenni più felici e iconici del made in Italy musicale e per far risuonare nella mente del pubblico le più celebri hit internazionali.

Le canzoni simbolo di un’epoca irripetibile riecheggeranno in quello che, per la memoria collettiva, è il vero

Tempio della Musica: l’Arena di Verona. Arena ’60 ’70 ’80 saranno due eleganti feste a tema, un’Arena “vestita” per l’occasione con i simboli e le icone di quel periodo. Per Amadeus sarà, inoltre, l’esordio alla conduzione sul palcoscenico che ha sempre sognato, uno dei più importanti al mondo, nel teatro della sua città: Verona.

Brani che facevano ballare l’Italia e il mondo: dalle hit prodotte e cantate in Italia che all’epoca diventavano successi planetari, alle canzoni d’autore, fino a quelle delle star internazionali. Sono canzoni che hanno un infallibile potere evocativo capace ancora oggi di coinvolgere un pubblico di tutte le generazioni, anche le più giovani. Amadeus torna anche in veste di dj, suo primo amore professionale.

Per il conduttore, una stagione fitta di impegni professionali: dalla conferma a ‘I Soliti ignoti – Il Ritorno’ (tutti i giorni, dal 13 settembre, alle 20.40) allo ‘Speciale – Telethon’ del game show sulle identità nascoste in onda il prossimo 12 dicembre. Sono aperte, invece, le trattative per un probabile ritorno sul palco dell’Ariston in qualità di direttore artistico e padrone di casa di ‘Sanremo 2022’.