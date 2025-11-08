Annalisa, il rarissimo scatto con il marito: chi è Francesco Muglia

Annalisa è felicemente sposata con Francesco Muglia: i due sono sempre stati molto riservati e non hanno mai postato foto insieme.

Annalisa è tra le cantanti più amate della scena musicale italiana. Non solo canto, tra le sue priorità c’è sempre stato anche l’amore. Si è infatti legata a Francesco Muglia, che è diventato suo marito e con cui vive oggi. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2020, quando l’artista ha preso parte come special guest a bordo di una delle navi della compagnia Costa Crociere, la Costa Smeralda. La cantante è infatti stata scelta dalla compagnia in occasione della firma dell’accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020. Sembrerebbe che la scintilla sia scoccata proprio in quella occasione.

Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa

Nato nel 1980, Muglia è il Vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Originario di Padova ma residente a Genova, ha conseguito una laurea in Lettere presso l’Università di Padova e ha continuato la sua formazione presso l’Università di Stoccolma, completando così la specializzazione con un master in Marketing e Comunicazione Publitalia ’80 nel 2008. Negli anni il marito di Annalisa ha lavorato per Danone nel ruolo di Trade Marketing Manager, ed è giunto in Costa Crociere nel 2016.

In poco tempo, la sua carriera è avanzata e lui è diventato vice presidente del settore marketing. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha un profilo Instagram su cui condivide spesso foto dei suoi viaggi. Di lui si sa inoltre che è molto legato alla sua famiglia d’origine, soprattutto alla sorella e al fratello.

Le nozze tra Francesco Muglia e Annalisa

L’ex allieva di Amici ha pronunciato il fatidico sì con il marito Francesco il 29 giugno 2023. Il matrimonio è stato celebrato presso la Basilica di San Francesco d’Assisi, un posto a cui lui è sempre stato molto affezionato. Dopo il rito religioso – che ha visto la presenza di 80 invitati – la coppia ha celebrato il rito civile in Liguria, dove si è tenuto anche un evento romantico in riva al mare a Tellaro (in provincia di La Spezia). All’evento erano presenti molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Maria De Filippi e Rudy Zerbi, molto importanti per la crescita musicale e umana della cantante. Entrambi sono stati spesso oggetto di gossip che parlavano di una possibile gravidanza di Annalisa. Lei stessa ha smentito tutte queste indiscrezioni, affermando che per il momento non c’è in serbo alcuna dolce attesa per la coppia. “L’unico parto previsto è quello del mio nuovo album”, ha commentato lei.