Anna Terragin: chi è la nuova campionessa de L’Eredità

Da ieri, martedì 3 dicembre 2024, L’Eredità, il preserale di Rai 1, condotto da Marco Liorni, ha una nuova super campionessa. Si chiama Anna Terragin. La ragazza si è aggiudicata 25 mila euro indovinando la parola nascosta dietro la Ghigliottina.

La prima vittoria della ragazza è stata ripresa anche da Eleonora Daniele sui propri social. Anna, infatti, ha ricollegato le parole ‘Vita, Di Sera, Generatore, Quante, Paura’. Il sostantivo, in comune, era ‘Storie’. ‘Storie di sera’ come il programma, in onda, in seconda serata, su Rai 1.

Conosciamo meglio:

Chi è Anna Terragin de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Appassionata di musica e sporte, Anna ha 21 anni ed è di Ghedi in provincia di Brescia. Frequenta il terzo anno di Scienze motorie all’Università di Brescia. Il suo profilo Instagram è @anna_terragin.

“Lo sport è la mia vita, da sempre, da quando sono piccolina. L’Eredità la guardo a casa e devo dire che me la cavo, qualche volta mi è capitato di indovinare la parola” ha raccontato la ragazza al conduttore nella puntata di esordio.

L’Eredità 2024 – 2025: continuano i casting per partecipare come concorrenti

Sono ammessi a partecipare gli aspiranti Concorrenti che abbiamo compiuto il 18° anno di età alla data della partecipazione;

I casting inizieranno a partire dal 17 giugno 2024 e termineranno il 31 Maggio 2025. Possono partecipare alle procedure di selezione e reperimento dei concorrenti anche tutti coloro che abbiano già partecipato, senza tuttavia aver conseguito alcun premio, alle edizioni de “L’Eredità” precedenti l’edizione del 2022-2023. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al programma coloro che abbiano avuto condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti;

Gli aspiranti Concorrenti presentano a decorrere dal 17 giugno 2024 domanda tramite telefono al numero telefonico 02/ 2828000 intestato a Banijay Italia S.p.A., tramite posta elettronica all’indirizzo mail casting@leredita.it intestato a Banijay Italia S.p.A. e tramite il sito istituzionale di Banijay Italia – www.banijayitalia.it indicando nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i propri

dati anagrafici, un indirizzo mail, comune di appartenenza e un numero telefonico di riferimento;

Una redazione casting a decorrere dal 01 agosto 2024 richiama o invia una e-mail agli aspiranti Concorrenti per convocarli ad un provino che viene organizzato in presenza o da remoto; agli aspiranti concorrenti verranno fornite tutte le informazioni necessarie;

Durante il provino gli aspiranti concorrenti sostengono un test più articolato al quale segue una intervista, oggetto di riprese audiovisive, volta ad appurare che gli stessi abbiamo tutti i requisiti. Nel corso del provino si terrà anche conto della simpatia, della spigliatezza, dell’empatia e del vissuto degli aspiranti concorrenti oltreché’ della preparazione culturale e delle doti relazionali e caratteriali dei medesimi nonché’ dell’attitudine ad interessare l’attenzione del pubblico.

Il superamento del provino consente agli autori di individuare i possibili Concorrenti del Programma; i Concorrenti vengono quindi ripartiti in squadre e quindi di volta in volta convocati per la partecipazione al Programma.