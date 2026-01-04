Anna Tatangelo, è nata la figlia Beatrice: la prima foto su Instagram

Fiocco rosa per Anna Tatangelo, questa mattina è nata Beatrice, la secondogenita avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. L’annuncio dello zio Maurizio con uno scatto tenero.

Fiocco rosa per Anna Tatangelo. Con l’ufficializzazione degli zii e le prime foto su Instagram è stata annunciata la nascita questa mattina, in una clinica romana, di Beatrice, la figlia che la cantante originaria di Sora ha avuto dal compagno Giacomo Buttaroni. Si tratta della secondogenita dopo Andrea, nato nel 2010 dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio.

Fiocco rosa per Anna Tatangelo

A dare il primo annuncio è stato lo zio Maurizio Tatangelo, che ha condiviso su Instagram una tenera foto della manina della neonata con la dedica: “Auguri amore di zio, bellissima”. Poco dopo, anche Anna ha pubblicato il primo scatto della piccola Beatrice sul suo profilo Instagram, accompagnato da parole cariche di emozione che hanno immediatamente commosso i fan.

L’annuncio della gravidanza e il nome scelto da Andrea

La gravidanza era stata annunciata lo scorso giugno 2025 pubblicando su Instagram un tenerissimo scatto in bianco e nero con una sua mano intenta ad accarezzare un pancino appena accennato: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”, aveva scritto la cantante in quell’occasione.

Un dettaglio particolarmente commovente riguarda la scelta del nome. A scegliere il nome Beatrice è stato il primogenito Andrea, 15 anni, come raccontato dalla stessa Anna in una recente intervista a Verissimo: “Eravamo indecisi sul nome, poi mio figlio Andrea ha insistito: la chiameremo Beatrice”. Il ragazzo ha accolto con grande entusiasmo l’arrivo della sorellina, dimostrandosi maturo e protettivo nei confronti della mamma: “Viene con me alle ecografie, l’ho coinvolto sin da subito. È un amore che cresce”.

Una maternità vissuta con nuova consapevolezza

Sempre a Verissimo, Anna Tatangelo aveva raccontato con grande sincerità il valore profondo di questa seconda gravidanza: “Ero quasi una bambina quando ho avuto Andrea, ora invece sono una donna matura”. La cantante aveva anche confessato di desiderare da tempo una figlia femmina: “Dopo avere avuto un maschietto, desideravo tantissimo una femminuccia. Ora sta per arrivare la mia principessa: lo considero il completamento del mio essere donna”.

Un desiderio che, secondo Anna, era scritto nel destino, anche alla luce di un ricordo legato alla madre Palmira, scomparsa tre anni fa: “Mi diceva sempre: ‘Dopo Andrea ora toccherà a una bambina’”.

Chi è Giacomo Buttaroni, il compagno di Anna Tatangelo

Giacomo Buttaroni, diversamente dalla Tatangelo e dall’ex D’Alessio, non fa parte del mondo dello spettacolo. Ex calciatore, ha fondato una scuola calcio nella zona sud di Roma, dove Anna e Giacomo si sarebbero conosciuti grazie al figlio Andrea che frequentava proprio quello stesso centro sportivo. Figura riservata e discreta, Buttaroni è entrato nella vita di Anna nell’autunno 2024.

La cantante lo ha ringraziato pubblicamente durante il tour estivo: “È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto”.

Subito dopo l’annuncio della nascita, sono arrivati tantissimi messaggi di congratulazioni da colleghi e amici del mondo dello spettacolo, tra cui Bianca Guaccero, Alessandra Amoroso, Elisabetta Gregoraci, Elisa D’Ospina e Giorgia.

Un 2026 che inizia nel migliore dei modi per Anna Tatangelo, pronta ad affrontare questa nuova avventura con la serenità di una donna realizzata.