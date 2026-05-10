Anna Tatangelo, la prima foto insieme alla figlia Beatrice: festa della mamma speciale per la cantante

Il cuore di Anna Tatangelo brilla di una luce nuova in questa Festa della Mamma. La cantante di Sora ha sorpreso i fan condividendo uno scatto di rara dolcezza che la ritrae insieme alla piccola Beatrice, nata dalla relazione con il compagno Giacomo Buttaroni.

La dolce dedica d’amore

L’immagine, originariamente pubblicata da Buttaroni e poi ripostata dall’artista, segna un debutto social attesissimo che celebra la bellezza della maternità in tutte le sue sfumature. Accanto alla nuova gioia, resta centrale la figura di Andrea, il figlio avuto dalla lunga e storica relazione con l’ex compagno Gigi D’Alessio.

Andrea, che oggi è un ragazzo adolescente, rappresenta il primo grande amore materno della cantante. Anna ha sempre dimostrato di saper gestire con grande maturità e amore la sua famiglia, mettendo il benessere dei figli al primo posto e costruendo per loro un ambiente sereno nonostante i cambiamenti della vita privata.

La dedica di Giacomo Buttaroni e la serenità ritrovata

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la dedica di Giacomo, che ha voluto sottolineare la forza della sua compagna: “Auguri Super Mamma… Auguri alla mamma più tenace, più forte, più caparbia, più dolce… Da me e bimba.”

Nello scatto, Anna appare radiosa mentre stringe la piccola Beatrice. La scelta di proteggere la privacy della neonata (i cui occhi sono coperti da cuori rosa) non nasconde l’emozione di una donna che sembra aver trovato un perfetto equilibrio. Tra la musica, l’amore per Andrea e la nuova avventura con Beatrice, la Tatangelo celebra una Festa della Mamma che sa di pienezza e di amore assoluto.