Anna Tatangelo ha un nuovo amore, Giacomo Buttaroni. Ma chi è il futuro padre di sua figlia Beatrice?

Anna Tatangelo, chi è e cosa fa il suo nuovo compagno

Dopo la fine della storia con il modello Mattia Narducci, Anna Tatangelo ha trovato di nuovo il sorriso accanto a Giacomo Buttaroni, allenatore della Roma City FC.

La relazione, inizialmente mantenuta lontana dai riflettori, è stata resa pubblica soltanto lo scorso novembre, quando il settimanale Diva e Donna pubblicò le prime foto di coppia. Gli scatti rubati a Roma ritraevano l’allenatore nell’atto di aiutare Anna a trasportare le valige.

Da allora i due hanno preferito vivere il loro amore lontano dallo sguardo dei curiosi, ma i fatti parlano chiaro: oggi sono una coppia stabile e pronta ad affrontare una nuova avventura familiare: l’arrivo della loro prima figlia, che si chiamerà Beatrice, come anticipato da Anna qualche giorno fa a Verissimo.

Chi è Giacomo Buttaroni

Diverso per stile di vita e percorso professionale rispetto alla sua compagna, Giacomo Buttaroni lavora al di fuori del mondo dello spettacolo. Romano, ha fondato il club sportivo Off Season Roma Eur ed è attualmente l’allenatore della della Roma City FC. La sua carriera nel calcio lo ha portato a guadagnare credibilità nel settore sportivo, ma è sempre riuscito a mantenere un profilo riservato e lontano dai clamori mediatici.

Sui social Buttaroni condivide solo pochi frammenti della sua quotidianità, spesso legata allo sport, senza mai indulgere in eccessi volti a procurarsi maggiore visibilità. Forse proprio questo atteggiamento riservato ha conquistato Anna, che è sempre attenta a bilanciare la sua vita pubblica con la sfera privata.

La fine della storia con Narducci

Prima di incontrare Giacomo Buttaroni, Anna Tatangelo aveva vissuto una relazione con il modello Mattia Narducci, dieci anni più giovane di lei. Una storia intensa, durata poco più di un anno, che si è conclusa senza clamori pubblici ma che la stessa cantante ha definito un passaggio importante del suo percorso perosnale.

Presentando il suo album, Mantra, Anna aveva in seguito raccontato la rinascita dopo una relazione difficile: “Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi”.

Il rapporto con Buttaroni, quindi, sembra offrirle quella stabilità e serenità di cui aveva bisogno, due ingredienti fondamentali per affrontare questa nuova avventura familiare. La “scuola di vita”, d’altronde, le ha insegnato da tempo a trovare il giusto equilibrio tra il pubblico e il privato, tra la voglia di raccontarsi e e il bisogno di proteggere ciò che conta davvero.