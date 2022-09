Si accendono i motori della nuova stagione televisiva anche per casa Fascino. Maria de Filippi tornerà in video a partire da lunedì 19 settembre su Canale 5 per l’edizione numero ventisei di Uomini e Donne (le registrazioni sono in corso da pochi giorni), uno dei daytime più longevi del piccolo schermo.

Faranno seguito le prime serate del sabato, Tu si que vales infatti sta per aprire la sua nona annata con il quintetto di giudici che vedrà, oltre la de Filippi, la conferma di Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e l’immancabile giudice popolare Sabrina Ferilli. Il trio è completato da Amici che si è accaparrato lo slot della domenica pomeriggio dopo i risultati d’ascolto che hanno riportato linfa al daytime pomeridiano nel giorno festivo di Canale 5. La stagione al via sarà anche quella del ritorno de La talpa targata Fascino, ma per parlarne dettagliatamente avremo tempo…

Date le certezze, ora si passa alle indiscrezioni. TvBlog ne ha una in serbo e riguarda in parte una conoscenza di Amici, Anna Pettinelli. Sappiamo che è stata protagonista di Temptation Island VIP per la seconda edizione in onda nel 2019 e grazie alla resa nel programma è stata ingaggiata per tre edizioni come insegnante di canto nella scuola di Amici, forte della sua esperienza in campo musicale (essendo pure speaker radiofonica).

La Pettinelli è stata esclusa nuova edizione del talent show (sarà sostituita dal ritorno di Arisa), ma secondo nostre informazioni a quanto pare non starà con le mani in mano. Oltre le presenze in qualità di opinionista a La vita in diretta (è comparsa nella prima puntata in onda ieri, ma è costantemente presente dal 2020), voci riferiscono sia in ballo un nuovo programma Fascino affidato alla conduttrice ed ex insegnante. Programma sulla quale al momento si hanno pochi dettagli, ma potrebbe esserci.

Un ulteriore dettaglio che va ad arricchire questa indiscrezione è che la trasmissione potrebbe andare in onda su una delle reti Mediaset, ma non è da escludere possa trattarsi di un contenuto per Witty TV, la principale piattaforma web che mette a disposizione tutti i contenuti dei programmi Fascino, sia televisivi che esclusive web.

Per Anna Pettinelli le esperienze televisive sono iniziate nel 1982 con la conduzione di Discoring, passata poi per il Teatro Ariston di Sanremo dove è stata parte della conduzione del Festival nelle edizioni 1983 e 1986. E’ stata volto per gli special musicali in onda sulle reti Mediaset negli anni ’90. Fra gli altri progetti, dal 2009 è diventata opinionista per diversi programmi tra cui La fattoria, Pomeriggio cinque e Vieni da me.