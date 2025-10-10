Anita Mazzotta: età, lavoro e studi, dove vive, situazione sentimentale, profilo Instagram. Tutto sulla concorrente del Grande Fratello

Anita Mazzotta è tra i concorrenti dell’edizione 2025 del Grande Fratello. Cresciuta a Castelfranco Veneto, ha 26 anni e lavora come piercer in uno studio gestito dalla madre e dal compagna. Il suo ingresso nel reality show è avvenuto già dalla prima puntata, in onda su Canale 5 lo scorso 29 settembre.

Chi è Anita Mazzotta e che lavoro fa

La sua personalità ha già conquistati molti fan del programma. Anita ha infatti 26 anni ed è di origini pugliesi, anche se è cresciuta con i nonni e il fratello a Castelfranco Veneto (provincia di Treviso). La mamma ha infatti sempre fatto due lavori contemporaneamente per prendersi cura della famiglia. La giovane ha conseguito il diploma presso il Liceo Artistico della sua città, dopodiché ha deciso di lavorare come piercer nello studio di tatuaggi che è gestito dalla madre e dal compagno.

Molto attiva sui social, il suo profilo Instagram vanta la presenza di quasi 80.000 followers, mentre quello Tik Tok di quasi 40.000. Nel corso degli anni è sicuramente diventata un vero punto di riferimento per gli amanti del settore e ha fatto piercing anche a diversi personaggi del mondo dello spettacolo e del web. In uno dei suoi video Tik Tok, è ad esempio apparsa la mamma di Fedez che è andata da lei per applicare dei nuovi gioielli all’orecchio. Da Anita sono andati anche la creator Carlotta Fiasella, il ginnasta Nicola Bartolini e l’ex dama di Uomini e Donne Natalia Paragoni.

La vita privata

Non ci sono tantissime informazioni sulla sua vita personale passata, ma si sa che è entrata single nella casa del Grande Fratello. Il suo ingresso è infatti avvenuto proprio durante la prima puntata, andata in onda lunedì 29 settembre su Canale 5 in prima serata. La concorrente ha inoltre raccontato di non avere alcuna frequentazione da due anni e di aver vissuto una storia d’amore abbastanza tranquilla in passato. In più occasioni, si è inoltre definita “fumantina“, ammettendo inoltre di essere tollerante e di cedere al litigio solo se e quando viene provocata.

Nella Casa più spiata d’Italia, ci sarebbe stato un flirt con Jonas Pepe, anche se questa presunta frequentazione non ha mai avuto un reale fondamento. Anita ha inoltre declinato Giulio Carotenuto, rivelando di voler focalizzarsi su sé stessa. Il momento più toccante è però stato il suo sfogo avuto per via della malattia della madre. Una confessione che ha commosso il pubblico e che ha instaurato ancora di più un legame con i fan.