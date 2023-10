A due anni dall’ultima fiction in cui lo abbiamo visto, Daniele Liotti torna in tv. Tolti i panni di Francesco Neri in Un Passo Dal Cielo, l’attore romano è ora protagonista di Anima Gemella, la nuova fiction in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity a partire da mercoledì 11 ottobre 2023. Un ruolo, quello di Carlo Bontempi, che lo vedrà di fronte ad un bivio: credere fermamente nella scienza o lasciarsi andare alle suggestioni del paranormale.

Ad accompagnare Lotti in questa sua nuova avventura un cast di giovani interpreti, tra cui spicca Chiara Mastalli, già vista ne L’Allieva nei panni della migliore amica della protagonista. Da citare, però, anche la presenza di alcuni attori e attrici come Davide Iacopini, Stefania Rocca e Barbara Bouchet, che arricchiscono il cast di questa serie tra il sovrannaturale e la commedia romantica.

Il cast di Anima Gemella

Daniele Liotti è Carlo Bontempi: è un medico di talento, un riferimento per i suoi colleghi dell’ospedale di Torino. Da tre anni ha perso la donna della sua vita, Adele (Valentina Corti), per una malattia da cui non è riuscito a salvarla. Il ricordo dolce e romantico di sua moglie lo accompagna ancora, ma forse adesso è disposto a voltare pagina accanto a Margherita (Alice Torriani), una collega che sembra pronto a sposare. L’incontro con Nina (Chiara Mastalli), una truffatrice che si finge medium, però, non era previsto: ma com’è possibile che sappia cose che conosceva solo Adele e che gli parli proprio come lei? Forse sua moglie sta cercando di dirgli qualcosa? Le rivelazioni di Adele e le indagini insieme a Nina sulla sua morte metteranno in crisi la razionalità del medico e i sentimenti dell’uomo.

Chiara Mastalli è Nina Caruso: è una ragazza bella, dinamica e astuta. Eppure, Nina non riesce a trovare l’uomo giusto che sappia amarla e rispettarla. Anche sul lavoro le cose non vanno molto bene: fa la cameriera, ma è costretta ad arrotondare con piccole truffe “paranormali” orchestrate insieme ad Annabella, l’amica di una vita. Nina, infatti, ha un talento: sa imitare qualsiasi voce. Durante l’ennesima finta seduta spiritica lo spirito di una donna sembra realmente entrare in contatto con lei: di chi si tratta? Nina rimane molto spaventata, ma a soccorrerla c’è un medico bello e premuroso, che sembra conoscere molto bene quella donna: si chiama Adele ed era sua moglie…

Alice Mangioni è Annabella Capparoni: amica storica di Nina, Annabella è una donna molto simpatica. È la mente delle truffe che le due organizzano per spillare denaro alle ricche ereditiere che vogliono contattare i loro defunti. Annabella riesce a raccogliere informazioni su di loro grazie al suo talento informatico e alle notizie sui social network. Così, grazie a questi dati e al talento di Nina per le imitazioni, il piano ha funzionato a lungo. Ma quando Nina sembra turbata e crede di essere in contatto con uno spirito vero, Annabella, in virtù della loro amicizia, decide di aiutarla nelle sue indagini su quella donna.

Alice Torriani è Margherita Bosio: dottoressa esperta che lavora in ospedale, Margherita è anche l’erede di una ricca famiglia di industriali del cioccolato. Non ha mai lavorato in azienda, ma ha scelto di aiutare gli altri dedicando la sua vita alla professione medica. È la donna che tutti vorrebbero accanto: premurosa, bellissima, elegante. Sta per sposare Carlo, con cui ha condiviso il dolore per la perdita di Adele, sua migliore amica, nonché defunta moglie dell’uomo. Quando Carlo incontra Nina, Margherita cercherà in ogni modo di far aprire gli occhi al suo promesso sposo.

Matteo Sintucci è Ruben: coetaneo e coinquilino di Nina e Annabella, vive nello stanzino della lavatrice, ma a lui va bene così, perché ciò che conta è la sua musica. È, infatti, un appassionato musicista, che suona e canta nel gruppo che ha fondato, gli Specialisti. Molto sensibile, ha un’aria sempre allegra e cerca di trovare il lato positivo in ogni circostanza. Nonostante sia probabilmente innamorato di Nina, si comporterà da vero amico e farà di tutto per aiutare la ragazza a ritrovare un po’ di leggerezza.

Davide Iacopini è Tommaso Visconti: è un abile avvocato, cugino di Margherita e miglior amico del suo fidanzato Carlo. I due si allenano spesso sul fiume, a bordo di una canoa. Lì si confrontano, si confidano, si raccontano le proprie vite. Visconti è anche un uomo capace di divertirsi e non c’è festa in città in cui non sia

protagonista. Quando è necessario, però, sa diventare temibile e difendere gli interessi della famiglia Bosio e, in particolare, di sua cugina Margherita, a cui è legato e che non vuole vedere soffrire per l’intromissione di una truffatrice.

Valentina Corti è Adele Bontempi: giovane avvocatessa nel pieno della carriera, Adele era sposata con Carlo, medico bello e apprezzato, ed erano una coppia felice. Purtroppo, la loro favola è stata interrotta da una malattia che non le ha permesso di proseguire la loro vita insieme nella splendida casa al lago che ancora contiene i ricordi del loro quotidiano. Quando la sua voce torna improvvisamente a parlare attraverso una medium, sarà difficile per tutti capire se si tratta solo di suggestione, di una truffa o se invece Adele voglia dire loro qualcosa…

Stefania Rocca è Madame Margot: è una sensitiva che gestisce un negozio di consulenza esoterica a Torino. Stravagante e positiva, riuscirà a mettere in connessione Nina e Carlo, rivelando loro alcuni misteri legati al passato di Adele.

Barbara Bouchet è Ortensia: è l’originale matrona di casa Bosio, nonna di Margherita, la promessa sposa di Carlo, e di Tommy, l’amico fidato. Ludopatica e credulona si affida a Nina, credendola una vera medium, per parlare con lo spirito del marito e scoprire dove sono finiti i titoli al portatore. Lo spirito di un’altra donna, però, entra in contatto con Nina.

Altri personaggi