Un po’ di sovrannnaturale, un po’ di romanticismo ed un po’ di commedia: sono le dosi con cui si va a formare il mix di Anima Gemella, la nuova fiction di Canale 5 che vede il ritorno sul piccolo schermo di Daniele Liotti dopo l’addio ad Un Passo Dal Cielo. L’attore ora è pronto per una nuova avventura, nei panni questa volta di un medico dal cuore spezzato che incontra una presunta medium che ha un messaggio per lui. Curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto: continuate a leggere!

Quando inizia Anima Gemella?

La data di uscita della nuova fiction di Canale 5 è stata fissata a mercoledì 11 ottobre 2023, alle 21:30.

Anima Gemella, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono quattro, ciascuno della durata di circa cento minuti. Canale 5 li manda in onda il mercoledì sera, per quattro settimane. L’ultima puntata va in onda il 1° novembre.

Anima Gemella, trama

Carlo Bontempi (Liotti) è un medico esperto che vive a Torino. La sua vita è stata però segnata da un lutto, quello della moglie Adele (Valentina Corti). L’uomo non riesce a perdonarsi di non averla salvata, ma cerca comunque di andare avanti.

Decide così di risposarsi con Margherita (Alice Torriani), collega e migliore amica della defunta moglie. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, Carlo fa la conoscenza di Nina (Chiara Mastalli), una truffatrice giovane, povera, incasinata e irresistibile che si spaccia per medium.

Durante una finta seduta spiritica, però, Nina riesce ad entrare davvero in contatto con l’anima di Adele, che le chiede di poter comunicare con Carlo: la donna ha qualcosa da dire al marito, legato ad un segreto. Carlo e Nina, così, si ritrovano più vicini che mai.

Anima Gemella, il cast

Come detto, Daniele Liotti interpreta il protagonista, ma è affiancato da altri interpreti già visti in altre fiction e non solo. Tra loro, da citare Chiara Mastalli, Stefania Rocca, Davide Iacopini e Barbara Bouchet.

Daniele Liotti è Carlo Bontempi: medico rimasto vedovo dopo la morte della moglie e che cerca di ricominciare una nuova vita;

medico rimasto vedovo dopo la morte della moglie e che cerca di ricominciare una nuova vita; Chiara Mastalli è Nina Caruso: finta medium, che truffa la gente. Ma quando lo spirito di Adele (Valentica Corti) lo contatta, deve convincere Carlo che non sta fingendo;

finta medium, che truffa la gente. Ma quando lo spirito di (Valentica Corti) lo contatta, deve convincere Carlo che non sta fingendo; Valentina Corti è Adele Bontempi: moglie defunta di Carlo, avvocatessa;

moglie defunta di Carlo, avvocatessa; Alice Mangione è Annabella Copparoni: amica di Nina, con cui organizza le truffe;

amica di Nina, con cui organizza le truffe; Alice Torriani è Margherita Bosio: collega di Carlo, ma anche la donna che lui sta per sposare;

collega di Carlo, ma anche la donna che lui sta per sposare; Matteo Sintucci è Ruben: coinquilino di Nina e Annabella, è un musicista;

coinquilino di Nina e Annabella, è un musicista; Roberto Accornero è Gianmassimo Melodia: collega e amico di Carlo;

collega e amico di Carlo; Davide Iacopini è Tommaso Visconti: amico di Carlo, con cui si allena;

amico di Carlo, con cui si allena; Stefania Rocca è Madame Margot: sensitiva che capisce di dover aiutare il protagonista;

sensitiva che capisce di dover aiutare il protagonista; Barbara Bouchet è Ortensia: nonna di Margherita, crede che Nina sia davvero una medium;

nonna di Margherita, crede che Nina sia davvero una medium; Stefano Santospago è Giorgio Sallier;

Stefano Fregni è il Commissario Barbera;

Lucia Ceracchi è l’agente Fulvia;

Anita Kravos è Irma Lovric;

Urbano Barberini è Achille Bosio.

Anima Gemella, regista e sceneggiatori

La regia della serie è di Francesco Miccichè, mentre il soggetto di serie e la sceneggiatura sono di Peter Exacoustos (anche head writer), Magda Mangano e Laura Nuti. A produrre Giannandrea Pecorelli per Endemol Shine Italy ed Rti. La serie è stata prodotta con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e con il patrocinio della città di Torino e della città di Lesa.

Anima Gemella, dov’è girato?

La location principale della fiction è Torino: in particolare, il set è stato allestito a Piazza Solferino, Piazza Statuto, Piazza San Carlo, Via Cernaia, il Quadrilatero romano, ai Murazzi ed ai Circoli canottieri del Po. Alcune scene sono state girate anche a Lesa (Novara), mente gli interni a Roma. Le riprese si sono svolte nell’autunno del 2022.

Anima Gemella 2 si farà?

Per avere un responso su una seconda stagione, bisogna attendere gli ascolti ed il gradimento del pubblico che, se fosse favorevole, potrebbe dare il via alla produzione di altri episodi.

Dove vedere Anima Gemella?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Anima Gemella in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.