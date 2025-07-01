Angelo Madonia, l’annuncio improvviso e la decisione inaspettata: pausa necessaria

Angelo Madonia ha preso una pausa, e ad annunciarlo è stato proprio lui sui suoi profili social ufficiali. Ecco il motivo.

Angelo Madonia ha annunciato di voler prendersi una pausa dopo gli ultimi anni di carriera e vita privata molto intensi. Il ballerino professionista – ex partecipante di Ballando con le Stelle – è oggi legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli e ha comunicato via Instagram la sua decisione improvvisa.

Angelo Madonia e l’annuncio sui social

Il danzatore ha pensato di rompere il silenzio e di comunicare la sua decisione di prendersi una pausa dai suoi profili social. Al momento non è stato rivelato alcun dettaglio sul perché, ma l’annuncio è arrivato direttamente dal diretto interessato. “Offline per un po’. La vita vera chiama, e ogni tanto è giusto rispondere solo a lei“, ha scritto lui in una Instagram story dopo aver postato un suo ritratto. Lo stesso ha messo in evidenza l’invito a una riflessione profonda sull’utilizzo dei mezzi digitali. “Sembrava un giochino” – ha continuato – “invece è un luogo dove tutto è concesso, specialmente se metti a disposizione del materiale. In questo momento non sono disposto a tutto questo e preferisco prendermi cura di cose più importanti“.

Queste parole si riferiscono quindi agli eccessi del web e, probabilmente, anche agli haters di cui la rete è ormai piena. L’ultima volta in cui Madonia è apparso sui social è stato il 17 giugno, quando ha pubblicato un video che ritrae la compagna Sonia Bruganelli mentre si sistema i capelli allo specchio. In sottofondo, si sente invece la voce di Charles Aznavour e una bellissima dedica che recita “Ovunque vada arriverei“. Il loro amore non è d’altronde mai stato nascosto da Madonia, tanto che la stessa Bruganelli ne ha parlato anche nel podcast di Giulia Salemi, raccontando i dettagli sul loro rapporto.

L’amore tra Madonia e Bruganelli

Il ballerino e l’opinionista si sono incontrati, dopo la separazione di lei dall’ex Paolo Bonolis, in Spagna nel 2024. In quel periodo lui stava partecipando a Bailando con Las Estrellas (edizione spagnola di Ballando con le Stelle) ed era lì per lavoro, secondo quanto detto da Fanpage e Il Messaggero. La loro relazione si è fatta in seguito più intensa e i due sono stati visti insieme in molte altre occasioni, tanto che ben presto hanno ufficiato il legame.