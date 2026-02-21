Angelina Mango scrive ai suoi fan prima del tour: “Non è stato il successo a farmi ammalare”

Per molto tempo Angelina Mango è stata lontana dai palcoscenici e dalle luci dei riflettori. Dopo mesi di silenzio la cantautrice ha deciso di parlare direttamente a chi l’ha sostenuta attraverso una lunga lettera condivisa sui social: un dialogo sincero che precede l’inizio del tour Nina canta nei teatri.

Proprio con una lettera, scritta a mano e condivisa online nell’ ottobre del 2024, Angelina annunciava il suo desiderio di fermarsi per prendersi cura di sè. Un cerchio che si chiude, con all’interno un percorso difficile, ma forse necessario, per la 24enne di Maratea, figlia del celebre e indimenticato Mango.

Le sue parole oggi chiariscono subito un punto: a farla stare male non è stata la fama, né il ritmo serrato degli impegni. Il nodo, spiega, è stato più profondo.

Il messaggio ai fan: “Il vero problema è non ascoltarsi”

Angelina Mango mette in fila pensieri che sanno di una conquistata consapevolezza. Nel suo racconto non c’è spazio per la narrazione facile, quella che in molti hanno pensato, quella del successo che travolge. L’artista ribalta la prospettiva: non sono stati i palchi pieni o il calendario fitto a incrinare il suo equilibrio, ma qualcosa di più sottile e personale: “Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi” ha scritto l’artista.

Quando si perde quella connessione, tutto diventa più fragile. È un passaggio che colpisce perché arriva da una delle giovani protagoniste più amate del pop italiano recente, che ha trasformato la vulnerabilità in forza creativa. Il tono della lettera alterna emozione e ironia. C’è spazio per la gratitudine verso chi non ha mai smesso di crederle, ma anche per una leggerezza ritrovata che si riflette nella preparazione del nuovo spettacolo.

La svolta è arrivata nel momento più simbolico, quando ha rimesso piede su un palco. Non uno qualunque, ma quello immaginato, progettato, desiderato nei mesi di pausa. Angelina Mango racconta di essersi lasciata andare alle lacrime, sopraffatta dall’intensità dell’istante.

“È bellissimo. Mi guardo attorno, poi chiudo gli occhi e penso che non c’è nulla di tutto questo che non sia me al 100%. Ieri sera mi sentivo libera. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata.”

Un anno fa, ammette, non avrebbe scommesso su questo ritorno. Oggi invece la sensazione è diversa: non è lei a inseguire il palco, ma è la musica a richiamarla. Una dinamica nuova, che parla di maturità e di un rapporto più sano con il proprio mestiere.

La data zero è fissata per il 21 febbraio al PalaUnical Teatro di Mantova. Un debutto che segna ufficialmente la ripartenza di Nina canta nei teatri, progetto che promette uno spettacolo intimo, costruito attorno alla dimensione live e alla centralità della sua voce. Non manca l’autoironia: a pochi giorni dall’esordio, Angelina scherza sui classici malanni da vigilia, come mal di gola e piccoli acciacchi. Un modo per sdrammatizzare l’ansia e ricordare che, nonostante tutto, resta umana e come tutti nel mondo, imperfetta ma con tanto da dare in emozioni e musica.