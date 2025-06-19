Angela Megastar sbarca su Real Time: in arrivo il docureality sulla commerciante cinese che ha conquistato i social

Venerdì 20 giugno alle 21.30, su Real Time, arriva per la prima volta Angela Megastar – Ci penso io!. Il docu-reality è dedicato a uno dei fenomeni che hanno conquistato i social. La protagonista è l’inarrestabile Angela Lin, la commerciante cinese più famosa d’Italia che è diventata una vera e propria super star dei social, con più di 370.000 followers e 80 milioni di visualizzazioni grazie ai video pubblicati su Tik Tok in cui mostra l’attività e il rapporto abituale con le clienti del suo celebre Megastore, nel quartiere Ostiense di Roma costruito in 40 anni di lavoro.

Chi è Angela Megastar

Star dei social e imprenditrice, Angela è arrivata in Italia nel 1984 ed è membro attivo dell’Associazione delle Donne Cinesi d’Oltremare a Roma. In più ha una forte passione per il canto, la danza e la cura di sé, oltre ad essere una perfetta padrona di casa molto attenta. Nel corso degli episodi del docu-reality c’è in primis il rapporto complicato con il figlio Alessandro, nato e cresciuto a Roma. Il ragazzo ha 30 anni e si sente romano al 100%, anche se ha poca voglia di lavorare e il forte desiderio di godersi la vita rispetto alla madre, che è invece di una mentalità tradizionale. “Un conflitto madre-figlio che è la perfetta rappresentazione del cambio dei tempi e di un gap culturale che ora proveranno a colmare” – si legge nel comunicato – “Alessandro ormai è grande e Angela, che sogna per lui un matrimonio tradizionale cinese, vuole che prenda in mano le redini dell’azienda, lasciandola così libera di dedicarsi completamente alle sue passioni“.

Madre e figlio si trovano uniti nella gestione del loro megastore e fronteggiano le esigenze dei clienti. Durante le puntate viene esplorata la vita della comunità cinese – romana, finora mai vista in tv nonostante sia molto presente nel nostro tessuto sociale. Angela Megastar è realizzato da Stand By Me per Warner Bros. Discovery. Le puntate sono disponibili anche in streaming su discovery+.