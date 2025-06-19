Angela Megastar sbarca su Real Time: in arrivo il docureality sulla commerciante cinese che ha conquistato i social
Real Time apre le porte per la prima volta ad Angela Megastar, la commerciante cinese diventata un vero fenomeno sociale.
Venerdì 20 giugno alle 21.30, su Real Time, arriva per la prima volta Angela Megastar – Ci penso io!. Il docu-reality è dedicato a uno dei fenomeni che hanno conquistato i social. La protagonista è l’inarrestabile Angela Lin, la commerciante cinese più famosa d’Italia che è diventata una vera e propria super star dei social, con più di 370.000 followers e 80 milioni di visualizzazioni grazie ai video pubblicati su Tik Tok in cui mostra l’attività e il rapporto abituale con le clienti del suo celebre Megastore, nel quartiere Ostiense di Roma costruito in 40 anni di lavoro.
Chi è Angela Megastar
Star dei social e imprenditrice, Angela è arrivata in Italia nel 1984 ed è membro attivo dell’Associazione delle Donne Cinesi d’Oltremare a Roma. In più ha una forte passione per il canto, la danza e la cura di sé, oltre ad essere una perfetta padrona di casa molto attenta. Nel corso degli episodi del docu-reality c’è in primis il rapporto complicato con il figlio Alessandro, nato e cresciuto a Roma. Il ragazzo ha 30 anni e si sente romano al 100%, anche se ha poca voglia di lavorare e il forte desiderio di godersi la vita rispetto alla madre, che è invece di una mentalità tradizionale. “Un conflitto madre-figlio che è la perfetta rappresentazione del cambio dei tempi e di un gap culturale che ora proveranno a colmare” – si legge nel comunicato – “Alessandro ormai è grande e Angela, che sogna per lui un matrimonio tradizionale cinese, vuole che prenda in mano le redini dell’azienda, lasciandola così libera di dedicarsi completamente alle sue passioni“.
Madre e figlio si trovano uniti nella gestione del loro megastore e fronteggiano le esigenze dei clienti. Durante le puntate viene esplorata la vita della comunità cinese – romana, finora mai vista in tv nonostante sia molto presente nel nostro tessuto sociale. Angela Megastar è realizzato da Stand By Me per Warner Bros. Discovery. Le puntate sono disponibili anche in streaming su discovery+.