Angela Caloisi e Paolo Crivellin a Verissimo: la loro storia d’amore dal set di Uomini e Donne al fatidico sì

Angela Caloisi e Paolo Crivellin: età, lavoro, dove vivono, Uomini e Donne, profilo Instagram

C’è una favola moderna pronta a incantare gli spettatori di Verissimo domenica 2 novembre. Tra i protagonisti della puntata ci saranno Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia nata sotto le luci degli studi televisivi di Uomini e Donne e oggi uniti da un amore forte, autentico, suggellato dal matrimonio recente.

I due sono infatti diventati marito e moglie lo scorso 31 luglio e vogliono raccontare a Silvia Toffanin e ai fan che li hanno sempre seguiti da casa le emozioni di un percorso lungo sette anni, fatto di scelte e (tanta) complicità.

Dalle telecamere di Uomini e Donne all’amore vero

Quando si sono conosciuti, nel 2018, Angela e Paolo non immaginavano che la loro conoscenza televisiva si sarebbe trasformata in una storia così profonda. Lui, ex tronista torinese con un passato da tentatore a Temptation Island e vincitore del titolo Mister Italia 2016; lei splendida modella casertana laureata in Economia e Commercio: l’attrazione è stata immediata.

Quel colpo di fulmine sullo schermo si è presto trasformato in una relazione, costruita lontano dai riflettori, mattoncino dopo mattoncino. All’inizio la distanza non ha reso le cose facili. Torino e Caserta erano due mondi lontani, ma la determinazione di entrambi e il sentimento hanno vinto su tutto.

Dopo circa un anno di relazione, la coppia ha deciso di andare a convivere , un passo senz’altro importante che ha rafforzato ulteriormente la loro relazione.

La proposta sulla neve e il matrimonio da sogno

La svolta romantica è arrivata lo scorso gennaio, durante una vacanza a Champoluc, tra i paesaggi incantati della Valle d’Aosta. Sulla neve, in un’atmosfera da film, Paolo si è inginocchiato per chiedere ad Angela di sposarlo.

Lei, emozionata e raggiante, ha condiviso il momento con i suoi follower allegando una dedica commovente: “Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia“.

Il matrimonio è quindi stata la chiusura di un cerchio, il lieto fine perfetto per un percorso d’amore autentico e privo di forzature. La cerimonia è stata elegante e intima, seguendo lo stile della coppia, che ha voluto circondarsi solo degli affetti più cari. I due hanno anche fatto sapere di aver l’intenzione di metter su famiglia quanto prima.

Chi sono Angela e Paolo

Paolo Crivellin è nato a Torino nel 1991 e lavora nel settore degli investimenti finanziari. Ha un forte amore per le moto, che considera una vera valvola di libertà. Angela Caloisi, classe 1994, è originaria di Caserta ed è una donna molto determinata e solare.

Da sempre attratta dal mondo dello spettacolo, ha calcato le passerelle fin da giovanissima senza però rinunciare agli studi. Sportiva e tifosa del Napoli in molti la apprezzano per il suo stile che fonde insieme eleganza e semplicità. Entrambi sono molto seguiti su Instagram, nelle loro rispettive pagine: lui vanta quasi 400.000 follower, lei oltre 700.000.

A Verissimo i fan di Angela e Paola si aspettano un racconto della loro storia fatto con la semplicità che li ha sempre contraddistinti. Niente eccessi, nessuna costruzione mediatica, solo la forza di un legame che ha resistito al tempo e alle distanze.