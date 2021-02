Andrea Zenga: la prima foto con papà Walter dopo il Grande Fratello Vip 5

Riunione di famiglia per i Zenga. Papà Walter, arrivato a Milano, in queste ore, ha postato, sui propri social, la prima foto con i figli Andrea (ultimo eliminato dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’) e Nicolò, mettendo, da parte, i dissapori del passato.

Durante l’ultima diretta del reality show di Canale 5, l’ex gieffino aveva manifestato l’intenzione di chiamare il padre per la gioia di mamma Roberta Termali.

Le didascalie #reunion, Start 26/02/2021, Ricominciamo da qui sono il segno tangibile che esiste la volontà comune di ricominciare da capo recuperando il tempo perduto.

Solo qualche giorno fa, ospite di ‘Casa Chi’, l’ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini, ha manifestato l’intenzione di ricucire lo strappo con l’ex portiere dell’Inter e, perché no, presentarla la neo fidanzata Rosalinda Cannavò:

Credo che sia un percorso da iniziare, vorrei conoscerlo bene, il primo viaggio a Dubai vorrei farlo da solo, vorrei passare del tempo con mio papà e conoscerlo, poi se verrà anche Rosalinda mi farà piacere. Quando ne ho parlato la prima volta ero convinto che non fosse il luogo adatto, poi vedendo che di settimana in settimana se ne parlava anche fuori ho iniziato a pensare che fosse giusto per lui dire la sua e che in qualche modo si difendesse. l’ho trovato corretto, poi le cose più profonde si diranno senza telecamere, ma per come sono andate le cose l’ho trovato giusto e anche io sentivo l’esigenza di confrontarmi.