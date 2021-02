Andrea Zenga, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo con la madre Roberta Termali e il fratello Nicolò, ha parlato della sua storia con Rosalinda Cannavò, nata nella casa del Grande Fratello Vip 5:

“È una conoscenza che ho voglia di portarmi fuori, ci siamo avvicinati molto e secondo me ci sono le basi per conoscerci fuori, costruire qualcosa di importante . Con lei è stato tutto molto naturale, quando ho visto che lei si è distaccata dalla precedente relazione. Io ero disposto a fare sia un passo indietro per lei che uno in avanti e per fortuna ne ho fatto uno in avanti”.

Il figlio dell’ex portierone dell’Inter ha detto anche:

“Non mi interessa del suo passato, non conosco Adua, ho conosciuto e voglio continuare a conoscere Rosalinda”.

Andrea Zenga, che su Instagram conta più di 400mila follower, ha parlato della dichiarazione d’amore che Dayane Mello ha fatto a Rosalinda Cannavò, ormai a tutti gli effetti sua fidanzata:

“Quando ho visto il video di Dayane ero un po’ confuso. Nella Casa ho conosciuto Rosalinda, non conoscevo la loro amicizia prima. Quando ho sentito quelle parole sono rimasto spiazzato ma dopo che le ha dichiarato amore, Dayane l’ha mandata in nomination. Non credo alle sue parole. Se fosse vero, cosa che non credo, Rosalinda è stata molto chiara. Dayane gliene ha fatte tante”.

Per quanto riguarda Walter Zenga, l’ex moglie dell’allenatore Roberta Termali ha dichiarato:

“Io gli ho mandato un messaggio per buttarci alle spalle il passato che lui penso però abbia frainteso. Spero però che ci sia modo per ricostruire qualcosa con i figli, come dice Andrea: prima come uomini, poi come amici e poi spero come padre e figlio”.

Nel corso del reality show più volte Andrea Zenga ha citato il burrascoso passato col padre, che tuttavia ospite del programma ha aperto a una rapporto molto più concreto con il figlio.