Grande Fratello Vip 5: la lettera d’amore di Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga

A poche ore dall’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Rosalinda Cannavò ha deciso di scrivere una lunga lettera ad Andrea Zenga con cui, in queste settimane, ha deciso di approfondire una conoscenza anche fuori dalla casa di Cinecittà.

Per l’attrice messinese, stasera, potrebbe essere l’ultimo giorno assieme al figlio di Walter (è in nomination al televoto con Stefania Orlando e Samantha De Grenet). Ha deciso di aprire il proprio cuore e tirar fuori i sentimenti che nutre per il compagno d’avventura:

“Vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l’ho detto. Parole un po’ scritte nero su bianco, un po’ per la timidezza che mi blocca quando mi trovo di fronte a quegli occhi così trasparenti. Un po’ perché per noi un bigliettino è stato l’inizio di un’emozione che non può essere descritta con semplici parole, ed è per questo che viverla è stata l’unica cosa che potessi fare. Perché nulla di così unico e speciale aveva travolto la mia vita. Non mi hai colpito sin dal primo istante, nonostante l’oggettività della tua bellezza. Ma è stato il tempo passato insieme a te che mi ha fatto scoprire i tuoi modi, la tua educazione, la tua eleganza, la tua intelligenza e i tuoi valori. Tutte quelle cose che ho sempre cercato in un uomo”.

Il personal trainer, qualche ora fa, ha replicato alla missiva di Rosalinda, desideroso di frequentarla, nella vita di tutti i giorni, dopo la finalissima dell’1 marzo 2021:

Lettera di Rosalinda per Andrea

“Non sono stato bravo con le parole. Avrei dovuto risponderti dopo aver letto quel tuo biglietto. Mi hai fatto vivere delle emozioni che non avrei mai pensato di vivere qui. Spero di averti fatto capire quanto ci tengo e quanta voglia ho di viverti anche nella normalità”.

Foto | Ufficio Stampa