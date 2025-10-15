Andrea Sempio parla a Vita in Diretta: “Vi spiego perchè ho revocato il mandato a Massimo Lovati”

Massimo Lovati potrebbe diventare un ostacolo per Andrea Sempio. Il legale nello specifico viene allontanato per via delle recenti esternazioni di cui si è reso protagonista. Il timore è che il legale possa divulgare elementi volti a compromettere la prosecuzione delle indagini. Ogni riferimento è all’inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi. Sempio, che ha preso la decisione di allontanare l’avvocato dall’incarico difensivo, spiega la propria scelta ai microfoni de “Vita In Diretta”.

Alberto Matano accoglie il racconto dell’uomo che si arricchisce di ulteriori particolari inerenti alla revoca nei confronti del Lovati: “È stata una decisone tutt’altro che presa a cuor leggero. Abbiamo avuto un incontro con l’avvocato Lovati in cui io speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, questo non è stato possibile. L’avvocato Lovati, secondo me, è sempre un grande penalista. È una persona per cui io ho tanta stima e tanto rispetto. Ha una sua visione, lui va dritto per la sua strada, non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui. Questa è stata la ragione principale che ci ha portato alla separazione”.

Andrea Sempio a Vita in Diretta

La motivazione della revoca viene poi sviluppata ulteriormente da Sempio parlando anche dell’aspetto mediatico della vicenda: “L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci”. Insomma ci sarebbero altre motivazioni oltre alle esternazioni più recenti. Lovati prende atto della decisione e incassa una scelta che avrà ripercussioni sul prossimo futuro professionale del legale.

Tornando a Sempio, nell’ultima parte della propria dichiarazione ai microfoni della Rai, sottolinea: “Non ho ucciso io Chiara Poggi e spero che le autorità non si facciano traviare da tutte queste balle che stanno uscendo sui media. Io spero che tutto questo circo non vada a influenzare l’opinione delle persone che devono controllare, verificare e che riescano ad arrivare finalmente alla verità una volta per tutte”. Una vicenda ancora da chiarire che si arricchisce di ulteriori tasselli in grado di cambiare gli equilibri di un caso che ha tenuto con il fiato sospeso l’intero Paese.