Andrea Giambruno attacca il ministro tedesco: “Se in Italia fa troppo caldo, stai a casa tua, nella Foresta Nera”

Al centro dell’attenzione, come mai era accaduto negli ultimi tempi. Andrea Giambruno, conduttore del Diario del giorno su Rete4, va all’attacco del ministro della sanità tedesco Karl Lauterbach che nei giorni scorsi, in occasione di un soggiorno in Italia – si era lamentato per il caldo e le temperature roventi. “L’ondata di caldo qui è incredibile”, aveva affermato Lauterbach. “Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine”.

Esternazioni che non sono andate giù al conduttore, che ha contrattaccato in trasmissione: “Sono 20-30 anni che i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo campare noi. Se non ti sta bene stai a casa tua”.

Parole che non passano inosservate, soprattutto perché Giambruno – oltre che giornalista – è anche il compagno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Lui viene qua – ha aggiunto – se non ti sta bene stai a casa tua, nella Foresta Nera e stai bene, no?”.

Sempre Giambruno è inoltre finito di recente nell’occhio del ciclone per lo scetticismo mostrato di fronte agli allarmi per il riscaldamento climatico. In tal senso, ha anche mostrato un articolo del 1967 nel quale si denunciavano i medesimi pericoli e disagi.