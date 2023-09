Benedetta Scuderi si è forse giocata ogni possibilità di essere nuovamente ospite di Tg4 – Diario del giorno, ma ha offerto uno dei momenti più inattesi di questo inizio Autunno televisivo rispondendo ‘a tono’ a una domanda del conduttore, il giornalista Andrea Giambruno. L’esponente di Europa Verde stava partecipando in collegamento all’approfondimento giornalistico del pomeriggio di Rete 4 che si stava occupando dell’uccisione dell’orsa Amarena in un segmento dal titolo “Orsa in casa, è giusto sparare?”. Una di quelle notizie che sembra fare più movimento e opinione, in questi giorni di inizio settembre, della morte sul lavoro di cinque operai investiti da un treno a Brandizzo.

Cosa ha detto Scuderi a Giambruno?

Nel corso del ‘dibattito’, il conduttore ha chiesto – con una punta di provocazione verso l’esponente dell’opposizione – di commentare una delle dichiarazioni di Roberto Saviano in merito ai fatti, nella quali lo scrittore ha chiamato in causa proprio quella ‘legittima difesa’ verso cui il governo Meloni ha sempre mostrato una ‘certa’ condiscendenza.

“È addirittura responsabile il Governo se quest’uomo ha sparato all’orsa?” la domanda posta dal giornalista, che ricordiamo essere il compagno del Presidente Meloni, a Scuderi perché argomentasse il proprio punto di vista. Per come è stata congegnata la domanda, ci si poteva aspettare come risposta un (per quanto blando) ‘no’ che finisse, dunque, esporre la Scuderi a un ‘endorsement’ verso il governo di destra; in realtà, quella di Giambruno è risultata essere un’alzata perfetta perché la sua ospite schiacciasse a punto come neanche la Egonu nei giorni migliori.

“Beh, potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore… o il lupo… e quindi queste cose non sarebbero successe… Ovviamente non è così: non è mai colpa della vittima…”

ha risposto, sorridendo, la Scuderi, riferendosi in maniera diretta a quanto detto dallo stesso Giambruno qualche settimana fa a proposito dello stupro della diciannovenne di Palermo. Difficile dimenticare il monito del giornalista: “Se eviti di ubriacarti, magari non trovi il lupo“, frase che ha scatenato polemiche – e meme – e che il giornalista ha poi stigmatizzato, parlando di estrapolazione strumentalizzata.

Giambruno riporta il pensiero di Saviano sull'orsa, chiede a Scuderi (Europa Verde): "È addirittura responsabile il governo?". Lei provoca: "È responsabilità dell'orsa, non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il lupo". Giambruno si infastidisce, la regia stacca. pic.twitter.com/JkQ9EUVPqW — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 4, 2023

La reazione di Giambruno alla battuta della Scuderi

Se l’imbarazzo in studio si è fatto percepibile, con tanto di regia che stacca dallo split screen per non indugiare sull’espressione di Andrea Giambruno, va anche detto che Gianbruno non è riuscito a trattenere un sorrisino da “Touché”. Diciamo che quel ‘touché’ è passato per la mente di molti dei telespettatori che hanno seguito live quel momento o che l’hanno ritrovato virale sui social.