Andrea Delogu, sospesa per lutto La Porta Magica: quando torna in onda

Conduttrice, speaker radiofonica, attrice, Andrea Delogu è oggi tra i concorrenti di Ballando con le stelle, ruolo che accettato con entusiasmo. Il volto Rai è anche alla conduzione de La Porta Magica, daytime che va in onda tutti i pomeriggi su Rai Due, format a cui la showgirl tiene particolarmente. Purtroppo il programma è stato sospeso, e la dirigenza della rete di Stato è stata costretta ad un cambio di palinsesto. La causa di questo cambio di rotta è imputabile alla stessa conduttrice che nei giorni scorsi è stata colpita da un grave lutto.

Evan, il fratello 19enne, è stato vittima di un grave incidente in motocicletta. Il giovane ha perso la vita e a nulla sono valsi gli immediati soccorsi. Andrea ha ricevuto la notizia mentre era a fare le prove di Ballando con le stelle, e immediatamente i colleghi e lo staff del talent le hanno manifestato sostegno e solidarietà. In seguito ha lasciato Roma e ha raggiunto i suoi genitori con cui ha condiviso questo enorme dolore. La Porta Magica è stata sospesa vista l’assenza della conduttrice.

La Rai ha rimediato al buco del palinsesto mandando in onda una nuova puntata di Candice Renoir. Per ora non ci sono notizie ufficiali, ma il palinsesto dovrebbe tornare alla normalità dalla prossima settimana. La Porta Magica dovrebbe tornare in onda da Lunedì 3 Novembre, salvo ovviamente comunicazioni dell’ultimi minuto o imprevisti che possono coinvolgere Andrea Delogu. Il problema si pone per la puntata di Ballando con le stelle di sabato. Andrea Delogu scenderà regolarmente in pista? Le indiscrezioni.

Ballando con le stelle, il futuro di Andrea Delogu nel talent

Sin dalla prima puntata Andrea Delogu si è dimostrata una ballerina provetta molto talentuosa. Ha manifestato il suo entusiasmo di mettersi alla prova in un contesto non suo e si è goduta ogni momento nel talent di Milly Carlucci. Il grave lutto potrebbe compromettere la sua partecipazione al Ballando con le stelle. Intanto ci si chiede se sarà presente sabato 1 Novembre, se scenderà in pista oppure farà un passo indietro.

Dopo i funerali del fratello Evan, Andrea potrebbe decidere di tornare subito a Roma, ma anche di rimanere a fianco al padre e alla compagna. Per ora non ci sono notizie ufficiali, ma Milly Carlucci e il suo staff riusciranno anche questa volta ad affrontare l’emergenza. Intanto Andrea, sostenuta dall’amica Ema Stockholma ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a La Repubblica.

Andrea Delogu: ” È un momento devastante”

Raggiunta da La Repubblica Andrea Delogu si è detta distrutta: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”. Andrea era molto legata a Evan, è sempre stata molto protettiva nei suoi confronti e lo ha più volte definito il fratello più bello del mondo. A quanto pare il giovane nei prossimi mesi si sarebbe dovuto trasferire a Roma e vivere con la conduttrice, un progetto a cui entrambi tenevano molto e che gli avrebbe permesso di stare del tempo insieme.

Milly Carlucci e tutto il cast di Ballando con le stelle si sono stretti intorno a Andrea Delogu, le hanno manifestato il loro affetto in diversi modi. Ospite de La Vita in diretta la Carlucci ha speso profonde parole di solidarietà a Andrea: “Sicuramente non è davanti alla tv, ma qualcuno glielo dirà: noi gli siamo tutti vicini, ieri l’abbiamo inondata di messaggi. Il lutto che l’ha colpita ci agghiaccia“.