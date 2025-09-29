Andrea Delogu e i gossip su Stefano De Martino: il chiarimento della concorrente di Ballando con Le Stelle

Su Rai 1 è partito Tonica, il late show condotto da Andrea Delogu. La conduttrice ha esordito facendo un discorso sulla sua vita privata, rimasta spesso distante dalle luci dei riflettori. Il suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari è infatti terminato e in più occasioni le sono stati attribuiti dei flirt con lo showman Stefano De Martino. Delle indiscrezioni che sono circolate in rete e che hanno portato la Delogu più volte sui più famosi giornali di gossip.

Cosa c’è davvero tra di loro

“Sei single o sposata?” – ha iniziato la conduttrice – “Sono stata tutte e due“. Ha così parlato di questo rumours, che negli anni ha incorniciato i pettegolezzi su di lei, e una volta per tutte ha quindi chiarito che tipo di legame c’è con De Martino. “Sono molto legata a un uomo” – ha spiegato – “un amico a cui voglio molto bene. Con lui facciamo telefonate di ore, e non sto scherzando, nelle quali parliamo per ore di questo lavoro che amiamo follemente. Lui fa il mio stesso mestiere: parliamo della vecchia tv in bianco e nero, ci diamo consigli, ci confidiamo cosa o non vorremmo fare. Un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma“. Lei stessa ha inoltre spiegato che, prima del suo divorzio, nessuno si era accorto di questa amicizia. Poi quando è diventata single si è trovata improvvisamente assalita dai paparazzi.

“Per chiunque eravamo una coppia e andavamo a letto insieme” – ha continuato – “ma non tutto è come sembra. Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un uomo bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino“. In questo modo ha mentito le voci che l’hanno sempre visto affianco del conduttore di Affari Tuoi.

La confessione di De Martino

A tal proposito, lo showman napoletano è intervenuto in studio in qualità di ospite di Tonica. Ha quindi spiegato di aver sempre vissuto di etichette. “Penso che sminuiscano per definizione” – ha detto – “quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi“. A quel punto l’ha travolta in un casquè, al quale Delogu ha reagito con molta ironia: “Credo di essere rimasta incinta“. Un esordio unico per il programma, che è già stato super apprezzato dal pubblico italiano. Complice è la genuinità e spontaneità della conduttrice Rai.