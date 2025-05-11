And Just Like That 3, la data di uscita italiana: trama, cast, episodi

Il reboot di Sex and the city è di nuovo qui. Sta infatti per essere lanciata la serie tv And Just Like That 3, con 12 episodi ricchi di sorprese. A lanciarne l’annuncio era stata tempo fa la stessa Sarah Jessica Parker che, sui suoi profili Instagram, aveva scritto: “Mentre una stagione finisce, un’altra comincia. Le riprese sono ufficialmente concluse, tornando dove tutto è iniziato. Ci vediamo nel 2025“. L’attrice interpreta d’altronde il ruolo di Carrie Bradshaw dal lontano 1998, quando andò in onda la prima puntata di Sex and the city, la serie che è poi stata iconica e che ha lasciato un segno nel mondo della tv mondiale.

Dove eravamo rimasti

La prima stagione di And Just Like That ci aveva fatto entrare nella vita delle tre amiche, dato che Samantha non è presente fisicamente nel reboot di Sex and the City. Le donne vivono sempre a New York e continuano a frequentarsi, non rinunciando però agli altri amici con cui hanno legato nel corso degli anni. Non mancano inoltre gli sviluppi sulle loro storie d’amore: Charlotte è ancora follemente innamorata di Harry, Carrie affronta il lutto per la morte di Mr Big e Miranda decide di lasciare Steve perché si innamora di Che Diaz. Nella seconda stagione, c’è invece un riavvicinamento tra Bradshaw e Aidan Shaw, che le fa vedere il suo appartamento. Si tratta di una casa super lussuosa a tre piani e posizionata a Gramercy Park. Charlotte torna a lavorare a tempo pieno dopo aver vissuto anni a fare la mamma, mentre Miranda incontra Joy.

La trama e il cast della terza stagione

Le nuove puntate parleranno della storia tra Carrie e Aiden, che ha ora preso un’altra piega. Mentre tra di loro tutto sembrava essere perfetto, nello scorso finale di stagione lui ha annunciato di dover tornare in Virginia per stare accanto alla famiglia, dato che suo figlio di 13 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’uomo non vuole però che tra loro due finisca tutto e le propone di aspettarlo per cinque anni, quando i suoi figli saranno tutti diventati maggiorenni. Pare quindi che Carrie sia tornata single e abbia iniziato a conoscere nuovi uomini, senza però eliminare del tutto i contatti con l’amore della sua vita.

Il produttore Michael Patrick King – in un’intervista rilasciata a Enterainmente – ha dichiarato: “Non ho interesse a torturare troppo il pubblico. La relazione Carrie-Aidan è drammatica ed emozionante perché contiene due punti di vista. Penso che metà dei fan che non vogliono che Carrie abbia una relazione, sicuramente dirà: “basta”. L’altra metà capirà che quando si ama qualcuno, ciò che lo accompagna è la famiglia“. Lo stesso ha inoltre svelato che ci saranno tantissimi nuovi amori durante la terza stagione. In queste attesissime nuove puntate i telespettatori potranno assistere a diversi addii, a qualche conferma e a tanti arrivi. Samantha Jones non tornerà, e con lei non ci saranno nemmeno Che Diaz e la professoressa Nya Wallace. Si uniranno invece al cast la famosa star di Broadway Patti LuPone, la comica Rosie O’Donnell e gli attori Cheri Oteri, Mehcad Brooks, Kristen Schaal, Jonathan Cake e Logan Marshall-Green. Rosemarie Dewitt

Quando uscirà in Italia

La serie Max Original e Sky Exclusive di Michael Patrick King avrà appunto 12 episodio e sarà disponibile in Italia il 30 maggio. Ci sarà un nuovo episodio a settimana tutti i venerdì su Sky Serie in prima serata fino al 15 agosto, ma sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now.