Anastasia Kuzmina, età, figli, fidanzato, carriera, dove vive, tutto sulla ballerina professionista di Ballando con le Stelle

Originaria dell’Ucraina e italiana di adozione, Anastasia Kuzmina è tra le ballerine professioniste più amate di Ballando con le Stelle. Ha infatti debuttato come maestra del talent nel lontano 2012, e da allora è diventata un volto storico del sabato sera di Rai 1. In questa edizione è in coppia con Paolo Belli, che si è “spogliato” del suo ruolo di inviato e ha indossato i panni di concorrente.

Le origini, la carriera e il successo

Nata nel 1993 a Kiev (Ucraina), ha dimostrato sin da bambina di avere una forte passione per la danza e per il canto. Anastasia è inoltre cresciuta in una famiglia che le ha sempre insegnato i valori dell’istruzione e, da ragazza, ha frequentato il Liceo delle relazioni internazionali in Ucraina. All’età di 5 anni si è trasferita a Bologna con i suoi famigliari e si è iscritta a una scuola superiore a indirizzo turistico, continuando a coltivare il suo amore per la danza. Dopo aver conseguito il diploma, ha frequentato l’Università DAMS, si è trasferita a Roma e lì ha intrapreso gli studi di Scienze della Comunicazione. La carriera accademica si è ad un certo punto interrotta, ma lei non ha mai rinunciato alla danza.

Il primo vero successo è avvenuto quando Kuzmina si è affermato nel mondo della danza competitiva, partecipando a numerosi campionati nazionali. Nel 2009 è invece salita sul podio ai Campionati Italiani nella categoria 16-18 anni e l’anno successivo ha conquistato la Coppa e la Supercoppa di danze latine, raggiungendo così la semifinale del torneo di danza a Blackpool. Nel 2012 c’è stata però una vera svolta, dato che è stata scelta come ballerina professionista nel programma tv Ballando con le Stelle. Ha inoltre partecipato a Pechino Express raggiungendo il secondo posto.

Nel corso degli anni, ha anche condotto programmi dedicati alla danza come Anastasia Love Dance, una trasmissione per ragazzi andata in onda su DeA Kids. Nello studio di Ballando ha danzato con diversi personaggi del mondo dello spettacolo come il judoka Fabio Basile, il surfista Francisco Porcella, l’attore Angelo Russo, il pugile Daniele Scardina, l’hairstylist Federico Lauri.

Chi è il fidanzato

La ballerina è stata legata a Francisco Porcella, con cui ha partecipato a Ballando con le Stelle. La loro storia si è però conclusa nel 2018. Nel 2023 ha invece ritrovato l’amore con Alessio Di Gennaro, nutrizionista famoso su Tik Tok. In un’intervista rilasciata per Novella 2000, lei ha detto: “Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine. E ho iniziato a guardarli tutti fino alle tre di mattina. Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita. Prima di incontrarmi lui mi ha iniziato a seguire e mi ha messo anche dei like, quindi un po’ di speranza ce l’avevo“.