Analisi Auditel della serata di sabato 19 novembre 2022

Se qualcuno si aspettava che Ballando con le stelle, dopo tutto il parlare in settimana del “caso Montesano” operasse il sorpasso nella sfida di ieri sera, dopo averlo sfiorato la settimana prima, è rimasto deluso. Vince Tu si que vales, nella sua puntata finale 2022 di tre punti di scarto in sovrapposizione con lo show di Rai1. Nell’esatta sovrapposizione infatti fra i due varietà del sabato sera, 21:19-25:06 abbiamo 4.268.000 telespettatori ed i 28,44% di share per il varietà di Canale 5 a fronte dei 3.817.000 telespettatori con il 25,27% di share per la trasmissione di Rai1. Inutile quindi alla fine della fiera la scelta di Canale 5 di allungare di mezz’ora Tu si que vales. Abbiamo avuto poi l’ennesima dimostrazione di come il gran parlare sul mondo dei social di un evento legato ad un programma televisivo, poi non aiuti il medesimo programma nella “gara” degli ascolti. Questo fatto dimostra ancora una volta di come il mondo dei social sia sostanzialmente una piccola bollicina inserita nel grande mare del pubblico della televisione generalista e che alla fine della fiera – per esempio- conta più un’ospitata ai Soliti ignoti, che una campagna di influencer o presunti tali sul web per aiutare un programma sul fronte ascolti. Ma veniamo ora alla nostra consueta Analisi Auditel con le curve degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri.

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 24% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 6% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva blu dello spettacolo di varietà Ballando con le stelle tutti in pista, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share, con la curva di Striscia la notizia che segue nella corsia precedente. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con Le parole che si ferma poco sotto la soglia del 10% di share.

Prima serata con la curva arancione della finale di Tu si que vales 2022 che si porta da subito al comando nella corsia che va dal 25 al 30% di share, con la curva blu di Ballando con le stelle 2022 stabile subito sotto la linea del 25% di share. Fra le altre curve affiora quella gialla di Rete 4 con il film Botte da ridere, mentre il tennis sulla Rete 2 raschia il fondo del nostro grafico.

Proseguiamo la nostra analisi Auditel con la seconda serata e con un sostanziale equilibrio attorno alla linea del 30% di share fra Tu si que vales e Ballando con le stelle, poi chiude al 40% lo show di Canale 5, ma in solitaria. il varietà di Rai1 era già infatti terminato da mezz’ora.